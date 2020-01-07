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«Залог наших успехов – в единстве»: Лукашенко в Рождество зажег свечу в храме Свято-Елисаветинской обители

08.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил храм в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. Здесь глава государства вручил рождественские подарки воспитанникам воскресной школы и по традиции зажег рождественскую свечу, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер поздравил всех с Рождеством Христовым. «Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов», – отметил он.

Белорусский лидер напомнил, что в своем новогоднем обращении отмечал непростой характер наступающего 2020 года. «Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость», – подчеркнул Лукашенко, отметив сложную ситуацию в мире.

«Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», – сказал президент Беларуси. Главным достижением прошедшего года он назвал сохранение мира и покоя на белорусской земле. «Мир межконфессиональный и межнациональный – это то, чем гордится любое государство, и прежде всего наша Беларусь», – подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что в жизни страны и ранее были непростые времена, которые удалось с честью пережить. «Находились мы и в блокаде, и в изоляции. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь – все конфессии, наша большая церковь, не только православные, не только католики, я имею в виду христиан, – все конфессии нашей страны», – заявил Лукашенко.

Глава государства пожелал всем здоровья, и попросил людей беречь себя и своих детей. В дар храму президент передал икону «Рождество Христово» белорусского автора Андрея Щербинина.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал здоровья. В дар храму президент передал икону «Рождество Христово» белорусского автора Андрея...
 
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