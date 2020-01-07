Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 8 января 2020 года православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Сегодня 8-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 358 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 8 января

Международный день художника;

День совершеннолетия;

День компьютерного набора;

День войны с бедностью в США;

Фестиваль женщин в Греции – Гинайкратия (аналог 8 Марта).

▶ Какой праздник 8 января по церковному календарю и можно ли работать

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы, а также продолжают праздновать Рождество Христово.

Праздник получил такое название потому, что в этот день совершается общее, соборное, почитание и других близких к Деве Марии и Иисусу Христу лиц.

Этот праздник имеет древнее происхождение, он был установлен в ранние времена Христианской Церкви.

Официальное упоминание о праздновании Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества содержится в 79 правиле VI Вселенского Собора, который состоялся в 680-681 годах.

Также, вместе с Пресвятой Богородицей Девой Марией 8 января также чтят память тех, кто по плоти был близок к Иисусу Христу: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Считается, что в этот день загадочные Святки вступают в свои права. Во многих домах продолжаются праздничные посиделки.

▶ 8 января: что можно делать, а что нельзя

В народе 8 января называют "Бабьими кашами". Женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая.

В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Верующие 8 января молятся Святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Также он помогает справляться с гневом и искоренять в себе излишнюю злобу.

Кроме того, ранее на Руси считали, что Давид, играя на гуслях, своим пением защищает человека от разбойников и диких зверей, которые могут встретиться ему на пути.

С этого дня начинали гадать, основными темами были муж, смерть и урожай.

В Собор Пресвятой Богородицы 8 января нельзя работать, особенно беременным женщинам.

Считалось, что если беременная женщина или ее супруг нарушат этот запрет, у них родится ребенок с физическими недостатками.

Запрет касается любой работы по дому и физического труда. Также нельзя шить, вышивать, вязать и вообще заниматься любым рукоделием и ремеслом.

Хотя в некоторых регионах существовала традиция, по которой в этот праздник обычно занимались столярными работами.​

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Августина, Агриппина, Анфиса, Мария;

Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 8 января

если утром кричали синички – к вечеру надо ждать мороз;

если же кричали вороны – снега будет много;

если днем погода хорошая – будет щедрый урожай проса;

если бушует вьюга и мороз – лето будет холодным;

снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла;

северный ветер – принесет холод и стужу.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 8 января

1297 – Монако получило независимость от Генуи;

1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси;

1861 – в Российской империи вышел первый номер журнала "Вокруг света";

1912 – основан Африканский национальный конгресс;

1957 – Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам;

1959 – Шарль де Голль становится президентом Французской Республики;

1977 – в столице СССР городе Москве осуществлена серия террористических актов;

2003 – авиакатастрофа Beechcraft 1900 в Шарлотте (погибли все находившиеся на его борту 21 человек).

▶ Кто из знаменитостей родился 8 января

В этот день родились такие знаменитости:

1824 – Уилки Коллинз, английский писатель;

1872 – Николай Панин-Коломенкин, советский спортсмен, первый Олимпийский чемпион в Российской истории;

1935 – Элвис Пресли, американский певец и актёр, один из создателей рок-н-ролла;

1939 – Каролина Эррера, венесуэльско-американская дизайнер, модельер и предприниматель;

1942 – Стивен Уильям Хокинг, один из самых известных и влиятельных физиков-теоретиков нашего времени;

1947 – Дэвид Боуи, британский рок-музыкант и актёр;

1984 – Ким Чен Ын, руководитель КНДР.