Источник материала: Новости Волковыска

Команда Александра и Николая Лукашенко стала 13-кратным победителем международного Рождественского турнира любителей хоккея. В финале белорусская сборная обыграла россиян.

Команды России и Беларуси выиграли свои группы. В полуфиналах россияне обыграли сборную Финляндии (5:2), а команда Лукашенко победила ОАЭ (9:5).

7 января в финальном матче, который состоялся на «Чижовка-Арене», команда Беларуси обыграла команду России – 4:1 (1:0,1:1, 2:0).

У белорусов отличились Баранов, Грабовский, Кулаков и Глебов. Александр Лукашенко и его младший сын Николай в результативных атаках очков не набрали.

Лучшими игроками финала были признаны Алексей Сергиевский у россиян и Игорь Брикун у белорусов. Награды отличившимся хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

В матче за третье место команда ОАЭ победила Финляндию (5:2).

Итоговое положение команд на Рождественском турнире:

1.Беларусь; 2.Россия; 3.ОАЭ; 4.Финляндия; 5.Украина; 6.Команда IIHF; 7.Сборная Балкан; 8.Германия; 9.Сборная Балтии; 10.США; 11.Швейцария; 12.Китай.

Для хоккейной команды Президента Беларуси это уже 13-й титул победителей представительного форума любителей хоккея. Ранее они становились первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Российская команда праздновала успех трижды, в 2007, 2011 и 2015 годах.

Лучшим голкипером Рождественского турнира признали россиянина Максима Серова, защитником – Алексея Баранова из нашей сборной, а нападающим – Михаила Грабовского. Лучший бомбардир – финн Тони Мякиахо.

Получили заслуженные награды также призеры и победитель турнира «Золотая шайба». Прощаясь, все договорились встретиться через год. Ждем с нетерпением!

Видео: финальный матч Рождественского турнира Беларусь – Россия