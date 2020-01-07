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Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Иране

08.01.2020 07:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский лайнер со 180 пассажирами разбился в Иране, передает агентство Tasnim.

Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Иране
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
По его данным, крушение самолета произошло недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни из-за технических проблем. ЧП произошло сразу после взлета.

По данным Reuters, речь идет о Boeing 737.

О судьбе пассажиров и членов экипажа информации нет. Известно только, что спасатели прибыли на место крушения лайнера. Представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) сообщил, что после падения самолета вспыхнул пожар. Также, по его словам, есть возможность спасти некоторых пассажиров.

Boeing 737, рухнувший у аэропорта в Тегеране, принадлежал «Международным авиалиниям Украины». По данным сайта Flightradar, предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев.

Из табло прилета на сайте киевского аэропорта Борисполь следует, что самолет ожидали в 08:10 по местному времени.

Показательно, что сегоня ночью США заморозили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком. Также введено ограничение на полеты в Оманском и Персидском заливе.
 
 
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Украинский лайнер со 180 пассажирами разбился в Иране, передает агентство Tasnim.
 
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