Источник материала: Виртуальный Брест

Дорога с Вистыч на Ковердяки. Дата и время точные. Родители, обратите внимание, как девочка и мальчик, подростки, гуляют по дороге.





Отдельный привет встречному грузовичку или маршрутному такси (на лобовом светилась цифра или надпись). Ты себя сразу узнаешь. Как там твоя водительская фара, хорошо дорогу освещает?

Будьте осторожны на дороге.