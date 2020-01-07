Бывшие депутаты: у Татьяны Марочковой все складывается хорошо

TUT.BY , Татьяна Марочкова, получив трудовую книжку, тут же рванула в По сведениям, Татьяна Марочкова, получив трудовую книжку, тут же рванула в Могилев . Уже на следующий день после окончания срока депутатства она вышла на новую работу. С 6 декабря, бывшая председатель Кричевского районного Совета депутатов, представлявшая в парламенте Кричевский же округ, работает заместителем председателя Могилевского областного объединения профсоюзов.





Сейчас Татьяна Борисовна активно занимается профсоюзной деятельностью. Недавно она посетила родной Кричевский район, чтобы принять участие в первой отчетно-выборной конференции Кричевского районного объединения профсоюзов. Т. Марочкова даже выступила на конференции, поставила задачи профсоюзным активистам, и наградила наиболее заслуженных из них медалями «115 лет профсоюзному движению Беларуси» и грамотами.





Напомним, что Татьяна Марочкова не выдвигала свою кандидатуру на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, которые прошли 17 ноября. Почему Татьяна Борисовна решила не выдвигаться на новый срок, своим избирателям она не рассказала.





Между тем на предыдущих выборах депутатов Палаты представителей в 2016 году Марочкова так стремилась стать депутатом, что даже попала в небольшой скандал со своим однопартийцем из Коммунистической партии Беларуси. Тогда член Коммунистической партии Беларуси, претендент в кандидаты Владимир Ушаков направил заявления в ЦИК и прокуратуру Могилевской области.









В заявлении в Центризбирком Владимир Ушаков просил провести проверку по фактам нарушений со стороны кандидата в депутаты Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу №83 Марочковой Т. Б. и при их подтверждении предлагает вынести решение о ее отстранении от участия в выборах. Если будут выявлены нарушения со стороны других лиц, то привлечь их к ответственности в пределах предоставленных ЦИК полномочий.





Владимир Ушаков привел доказательства того, что другой претендент в кандидаты в депутаты Татьяна Марочкова была принята в КПБ задним числом. На момент регистрации ее инициативной группы Татьяна Марочкова не являлась членом КПБ, хотя указала в документах партийность в КПБ, тем самым обманув окружную комиссию.





В материалах проверки, проведенной по заявлению Владимира Ушакова прокуратурой Кричевского района, есть объяснение председателя Кричевского районного КПБ З. Скачковой, что заседание по приему Татьяны Марочковой в КПБ прошло 12 августа 2016 года. Между тем, на сайте Кричевского райисполкома была размещена информация о том, что на за дании окружной избирательной комиссии Кричевского избирательного округа №83 8 августа зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты члена КПБ Татьяны Марочковой.





Почему-то прокуратура и ЦИК не обратила никакого внимания на заявление старого коммуниста, и вновь испеченная коммунистка Т.Марочкова без проблем стала депутатом Палаты представителей шестого созыва.









6tv.by . Правда, за период своей депутатской деятельности Татьяна Борисовна избирателям ничем особым так и не запомнилась. пишет сайт



