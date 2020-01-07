Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Стало известно, какой будет погода в Беларуси в 2020 году на Крещение. Если верить синоптикам, крещенских морозов ждать не стоит❗

Белорусов интересует, какой будет погода на Крещение, 19 января 2020 года, ведь традиционно этот период славится настоящими крещенскими морозами, снегом и льдом, сковывающим водоемы. Но смогут ли белорусы сполна их прочувствовать?

Крещенские морозы когда начинаются и заканчиваются

19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. Согласно приметам, в период с 16-18 января начинаются крещенские морозы, которые могут длится 3-7 дней.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в дни, предшествующие Крещению, сильных морозов в Беларуси синоптики пока не обещают. Кроме того, температура воздуха днем и вовсе будет плюсовой: от +1 до +5 градусов, ночью – от 0 до минус 5 градусов.

Так что, похоже, погода в этом году нарушит свои традиции. Но поживем – увидим, прогнозы могут и не сбыться.

Многие люди на Крещение ныряют в прорубь, чтобы совершить давний православный ритуал, очистить тело и душу, а также оздоровиться.

Когда купаются в проруби

Купание в проруби на Крещение совершают после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Кроме того, искупнуться в ледяной воде также можно утром или днем 19 января.

Кстати, наши предки по погоде на Крещение судили о дальнейшей погоде в течение года.

Народные примет на Крещение Господне