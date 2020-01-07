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В Минске появилось такси, невыгодное только для пассажиров-мужчин. Его обвинили в сексизме

08.01.2020 09:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске запустился сервис такси WebTaxi, поездки которого невыгодны только для пассажиров-мужчин — служба снижает цену лишь в том случае, если среди пользователей услуг есть женщина, пишет TUT.by.

Как описывают себя сами владельцы, WebTaxi создала «обычная компания людей». В поддержку сервиса запущен сайт: информации о машинах (их марках и годов выпуска) там не найти; зато указаны цены на перевозку — и они выше, чем в среднем по городу. Например, в WebTaxi один километр пути обойдется в 82 копейки, а в службах 7788 и 135 для сравнения километр для заказчика составит 55 копеек. Однако компания готова сбросить стоимость для женщин — до 77 копеек за километр.

«Уважаемые мужчины, мужики, ребята, парни, надеемся, что вы не будете в обиде на нас, так как политика нашей службы направлена на создание лучших условий для женщин (более низкий тариф, приоритет в поиске машин). Пусть хотя бы эти мелочи, которые мы готовы предложить, подарят нашим женщинам немного улыбок и счастья», — так команда WebTaxi объясняет причины разницы цен за одинаковые поездки для клиентов в зависимости от их пола. 

Выяснить, работают ли скидки, не так уж и просто — журналисты постарались заказать машину, но номер телефона, по которому можно оформить заказ, отвечал длинными гудками. Тем временем новость о появлении такси вызывала споры и крайне неоднозначные реакции в соцсетях. В частности, службу обвиняют в дискриминации по половому признаку, «мужененавистничестве» — и удивляются «лояльной» стоимости услуг для женщин, которая тем не менее выше, чем у ряда конкурентов.

Фото обложки: Рич Дохерти.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске запустился сервис такси WebTaxi, поездки которого невыгодны только для пассажиров-мужчин — служба снижает цену лишь в том случае, если среди пользователей...
 
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