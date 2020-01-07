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В Минске появилось такси, невыгодное только для пассажиров-мужчин. Его обвинили в сексизме
Источник материала: KYKY>
В Минске запустился сервис такси WebTaxi, поездки которого невыгодны только для пассажиров-мужчин — служба снижает цену лишь в том случае, если среди пользователей услуг есть женщина,
Как описывают себя сами владельцы, WebTaxi создала «обычная компания людей». В поддержку сервиса
«Уважаемые мужчины, мужики, ребята, парни, надеемся, что вы не будете в обиде на нас, так как политика нашей службы направлена на создание лучших условий для женщин (более низкий тариф, приоритет в поиске машин). Пусть хотя бы эти мелочи, которые мы готовы предложить, подарят нашим женщинам немного улыбок и счастья», — так команда WebTaxi объясняет причины разницы цен за одинаковые поездки для клиентов в зависимости от их пола.
Выяснить, работают ли скидки, не так уж и просто — журналисты постарались заказать машину, но номер телефона, по которому можно оформить заказ, отвечал длинными гудками. Тем временем новость о появлении такси
Фото обложки: Рич Дохерти.
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