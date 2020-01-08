«В единстве залог наших успехов» — Лукашенко в Рождество приехал в храм Свято-Елисаветинской обители  

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества.





В храме главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря, которые преподнесли ему букет цветов. Президент в свою очередь вручил им рождественские подарки — книги о православных праздниках и сладости.

Затем Александр Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.









Президент в своей речи обратился не только к пришедшим в храм, но и всем, кто празднует Рождество Христово. «Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов», — сказал он.





Александр Лукашенко отметил, что 2019 год был непростым для страны, и для каждого человека в отдельности он сложился по-разному. «Но в целом все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое — то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), — это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей», — сказал глава государства.





Александр Лукашенко

Он напомнил, что в новогоднем обращении уже сказал, что сельчане с честью преодолели прошедший сложный год, потому как до этого было два достаточно тяжелых для сельского хозяйства года, были израсходованы многие резервы: «Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой».

Президент считает, что и горожане — промышленность — могли бы сработать лучше.

«Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», — заметил Александр Лукашенко.





Глава государства еще раз напомнил о своем новогоднем обращении, конкретизировал его: «Говорил я о том, что год будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость».

«Но самое главное, что было в прошлом году, это великое наше достояние и достижение — мы сохранили мир и покой на нашей земле. Мир межконфессиональный и межнациональный — это то, чем гордится любое государство, и прежде всего наша Беларусь», — подчеркнул белорусский лидер.





Президент напомнил, что в жизни страны были непростые времена. «Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь — все конфессии (наша большая Церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) — все конфессии нашей страны», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства в первую очередь поблагодарил православных пастырей, как представителей самой массовой конфессии в Беларуси, за мир и покой, который царит в стране. «Вы внесли большой вклад во имя того, чтобы мы жили спокойно, растили своих детей. Везде непросто. Кто бы как ни превозносил свои успехи, заслуги и прочее (я объехал весь мир), поверьте, везде непросто. Гибнут люди, гибнут дети. У нас тоже этого хватает. Но только по нашей беспечности, а не потому, что нами управляют извне и создают извне конфликты и те ситуации, в которых гибнут дети. Только по нашей беспечности. Только потому, что мы страдаем определенными пороками, которые ведут к тому, что гибнут люди и, к великому сожалению, дети», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал всем главного — здоровья, и попросил людей беречь себя и своих детей. «Говорят, там (на том свете. — Прим. БЕЛТА) тоже есть жизнь. К сожалению, мы этого не знаем, будем верить в это. Но об этой жизни, земной, мы осведомлены хорошо. Поэтому давайте до той жизни поживем достойно здесь», — призвал Президент.

Он передал в дар храму икону «Рождество Христово». Эта писаная икона белорусского автора Андрея Щербинина отображает величайшее событие — приход на землю Сына Божьего в Вифлеемской пещере — Рождество Христово, праздник великого обновления мира, день спасения и всеобщей радости. «Пусть она будет в этом храме. Но обещаю вам, что я в этот храм вернусь в этом году. К великому сожалению, я не знал, что здесь создано такое великое достояние. Хочу поблагодарить всех за то, что вы делаете здесь. Знаю, что вы работаете, помогаете тем, кто нуждается в этой помощи, — сказал глава государства. — В знак того, что я вовремя не обратил внимания на это место, я обязательно приеду и посмотрю, что здесь можно сделать. Потому что это то, что мне нравится особенно в церкви, когда приходят в храм, монастырь люди по своей воле — пришли и делают добрые дела».













Кстати, первое, о чем спросил Президент, выйдя из автомобиля по приезде к храму, это чем можно помочь обители. Особенно государство будет и готово участвовать в поддержке благотворительной работы — помощи пожилым и одиноким, немощным — всем, кто нуждается в особой заботе и внимании.





В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок отметил особую радость в великий и радостный день Рождества встречать в храме главу государства: «Она действительно особая, потому что предстоятель нашего народа, наш Президент посещает наши храм, обитель и говорит очень важные слова. Не формально, а от сердца. Спасибо вам».

Настоятель храма рассказал, что на месте монастыря 20 лет назад ничего не было кроме пустыря. Не было никаких богатых спонсоров, но были люди, которые хотели помогать тем, кто попал в беду. «Здесь кругом больницы, и людям нужна радость, красота. И поэтому создан этот храм, монастырь, и все это руками наших ребят, которые оканчивали наши вузы и никуда не уехали, остались здесь», — отметил он.





Протоиерей Андрей Лемешонок

«Мы понимаем, насколько трудно вам сегодня вести нас вперед, давать нам надежду на светлое будущее. Оно у нас есть и будет. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать вам много сил, здоровья. Потому что, как вы сказали, нельзя ждать, что все будет принесено на тарелочке с голубой каемочкой. Все нужно зарабатывать, трудиться. И все это переживание в вашем сердце за весь народ. Мы действительно молимся за вас и искренне хотим, чтобы у нас был мир. Это самое главное — чтобы было мирное небо. Чтобы на нашей земле люди чувствовали себя свободно, чтобы им было хорошо, чтобы были большие семьи, много детей, и в этих семьях была любовь», — сказал настоятель в адрес Александра Лукашенко.

Протоиерей Андрей Лемешонок передал в дар главе государства икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. «В знак нашей любви, нашей молитвы. Это сделали наши мастера», — произнес настоятель храма.





Президент отметил, что многие к Новому году и Рождеству приносят подарки в его дом, которые он в свою очередь передает людям. «А такие подарки во Дворце Независимости в музее размещаются. Президент может принимать подарки, но это не его личные — это государственные», — сказал глава государства.

«В канун Нового года мне тоже подарили немало подарков. И те подарки, которые подарены моей маленькой семье, я обязательно вам сегодня до конца дня передам. И еще что-нибудь добавлю, чтобы и сестрам, и братьям хватило, и детишкам. Спасибо вам огромное. Я обязательно вернусь в ближайшее время», — резюмировал белорусский лидер.

В завершение мероприятия глава государства тепло приветствовал собравшихся у храма людей, пожелав им здоровья.





Храм в честь иконы Божией Матери «Державная» входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря. Храм построен в период 2001-2007 годов собственными силами монастыря, при активном участии тружеников монастырских мастерских. Храм освящен 18 октября 2008 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, ныне почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Сам же монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы основан в 1999 году. Помимо храмов, различных мастерских монастырь имеет в пригороде свое подворье, где создан центр для опеки социально незащищенных людей. Сестры монастыря несут послушание в Республиканской клинической психиатрической больнице, психоневрологическом интернате, в Научно-исследовательском институте пульмонологии и фтизиатрии в Новинках