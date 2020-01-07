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Стало известно, когда завершится реконструкция автодороги М3
08.01.2020 09:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Было
Совмин постановил определить срок отработки денежных средств в сумме 3 млн. рублей, получаемых открытым акционерным обществом «Строительно-монтажный трест No 8» в виде целевого аванса на приобретение цемента для возведения объекта «Автомобильная дорога М-3 Минск — Витебск, км 8,6 — км 87,950». IV очередь — Обход населенного пункта Плещеницы, км 56,0 — км 64,0» за счет кредита открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», в течение восьми месяцев с даты получения данных средств.
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Совмин установил срок, за который работники ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» должны отработать целевой аванс.
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