Организаторы популярных тусовок в Минске с русской попсой: «Все равно скажут, что мы зажрались»

Источник материала: Tut.by

«На каждую вечеринку покупают все билеты. За неделю, когда их нет, нам пишут уже через знакомых: «Нам всего два билета», — говорят организаторы НЖВ — вечеринок под русскую попсу. НЖВ существует два года и только набирает обороты. Например, на последнюю тусовку в старый клуб на Партизанском проспекте пришло почти полторы тысячи человек. Сколько зарабатывают на этом мероприятии и зовут ли организаторов на корпоративы — в материале TUT.BY.





Ночью клуб на Партизанском проспекте оживает. На лестнице у входа в очереди стоит, наверное, больше 200 человек. Девушки — с композициями из страз на лице и с обручами на голове «ушки котика». В руке почти у каждого ожидающего — бутылка колы. В окнах клуба отражается светомузыка, изнутри доносится: «А я простила, я простила его опять, опять, опять».

Ночь, мокрый снег, очередь не движется. Люди возмущаются организацией и предлагают продать билет. В хвосте очереди кто-то повеселее включает на телефоне песню «Про красивую жизнь» группы «Банд'Эрос» из 2000-х.





— Девчонки, так включайте музыку погромче, тут же все свои, — говорит компания таких же девушек в блестках.

Девчонки делают погромче, в пуховиках и на лестнице все танцуют и поют: «Еще чуть-чуть и прямо в рай. Их жизнь удалась, what a beautiful life».

Спустя почти час ожидания я ухожу — конечно, с завистью к людям, которые веселее и могут начать хором кричать в тесноте песни МакSим.

Такая очередь — не новость для организаторов вечеринки НЖВ, но и они это называют полной жестью.

Организаторы о первой НЖВ: «Ожидали человек 100, а пришло 500, еще 200 ждали на улице»





Организаторы вечеринки НЖВ («Налейте женщине водяры») — Настя Козловская и Дима Талецкий. Их обычно можно встретить в ярких нарядах на сцене.

Насте 30 лет, несколько лет назад она создала паблик «ВКонтакте», куда выкладывала русские песни с картинками. Сначала девушка делилась музыкой, когда грустила из-за неразделенной любви, а потом паблик монетизировали, и теперь это приносит Насте доход. Диме 23 года, он работает в госструктуре и познакомился с Настей в соцсетях. Как-то спонтанно Дима предложил сделать вечеринку с треками из плейлиста Насти — так и случилась два года назад первая вечеринка НЖВ.



Настя Козловская



Дима Талецкий

— Мы не знали, сколько будет людей. Ожидали, что к нам придут подписчики из паблика — максимум человек 100. А было 500 человек, еще 200 ждали на улице, но мы не могли их пустить — в клубе не хватало места. Еще и билеты продавались только на входе. Очень много людей тогда к нам не попало, было немало гневных отзывов, — говорит Настя.

Организаторы рассказывают: несмотря на ажиотаж, звездами себя тогда не почувствовали.

— Мы, конечно, были рады, что сделали это сами и показали — можно веселиться в больших масштабах под Меладзе и Аллегрову, можно переодеваться, и это все не стыдно, — говорят Дима и Настя.

Про эстетику ретровечеринки и об особых «высоких гостях» НЖВ





Настя рассказывает, у НЖВ есть своя эстетика: экспериментируй, шокируй, поражай, сияй. Серьезных правил нет. Одеваться на вечеринку можно как угодно.

— К нам можно надеть то, в чем ты не можешь прийти на работу, но очень хочешь в этом куда-нибудь сходить и показать наряд своим друзьям. Как платье, которое не знаешь, куда надеть. У нас душевная атмосфера, очень приветливая. В очереди, конечно, может быть не очень добродушно… Это такой кружок по интересам для людей, которые раньше сидели на кухне, пели Кадышеву и Меладзе, а сейчас они могут это делать на большой площадке и не бояться, что придут соседи, — объясняют Дима и Настя.

Почему такой тип вечеринок выстрелил? Организаторы говорят, люди любят такую музыку, даже если молчат об этом, потому что она простая и душевная.













— Мы как будто разбудили что-то максимально крутое старое. И все уже устали от техно, хип-хопа и всего этого остального. Например, из моего окружения людей в возрасте 30 лет я не знаю никого, кто сказал бы: «Я люблю техно», — говорит Настя.

А кто приходит на НЖВ? Среди гостей много молодежи, но бывают здесь, как говорят организаторы, представители разных профессий и возрастов, в том числе некие «серьезные люди».

— На каждую вечеринку покупают все билеты. За неделю нам пишут через знакомых о том, что нужно всего лишь два билета. Обращаются через каких-то менеджеров. Мол, я менеджер такого-то агентства, нам нужно 10 билетов для каких-то высоких гостей. Кто это — мы сами не знаем, говорят, какие-то очень серьезные люди, которые хотят на НЖВ, — рассказывают Настя и Дима.

Сколько команда зарабатывает на своих тусовках





Последняя вечеринка НЖВ прошла в Crazy Horse на Партизанском проспекте. По словам организаторов, на нее пришло 1400 человек. Средняя стоимость билета — 15 рублей. То есть на продаже билетов организаторы заработали примерно 20 тысяч рублей.

— Но с этих сумм оплачивается все — свет, звук, охрана, даже разделяющие заборы стоят денег. Аренда клуба забирает 20%. Людей приходит много, но и денег на организацию тратится очень много. У нас вечеринки окупаются, мы выходим в плюс, но деньги мы не кладем себе в карман.

Организаторы объясняют, что живых денег на руки не получают — работают через посредника, суммы всегда в обороте — на следующую тусовку.













— Понятно, что на первых вечеринках мы почти ничего не зарабатывали. С тусовок на свою зарплату мы получаем не заоблачные суммы — где-то тысячу рублей, то есть среднюю зарплату по Минску. У нас в команде организаторов всего пять-шесть человек.

Уточняем, нет ли планов поднять цену и поставить на продажу меньшее количество билетов для удобства гостей.

— Это все работает из-за масштабов. Из-за того, что тысяча людей поет «в кулачке моем звезда, к уху приложу звенит», или когда под Кадышеву начинает петь хор и слэмиться. Если придет 10 человек и будет прыгать под Меладзе, то ничего не получится.

О комфорте на вечеринке и огромной очереди в декабре





Организаторы говорят, чтобы отсеять народ, многие рекомендовали поднять цены и возрастной ценз для гостей — сейчас прийти на дискотеку могут люди от 18 лет. Но такой вариант команда не рассматривает.

— Нам все равно скажут, что мы зажрались, будем в любом случае виноваты. Иногда самим обидно, когда люди пишут: «Организаторы в этот раз решили срубить бабла на нас». Если бы мы это делали ради денег, мы могли бы устраивать вечеринки каждый месяц и класть деньги себе в карман, минимизировав при этом все расходы и сделав все абы как. Мы старались сделать так, чтобы всем было комфортно. Например, вместимость клуба в этот раз была 1700 человек, но мы выставили на продажу 1400 билетов, — рассказывает Настя.

Говорить о комфорте во время тусовки в Crazy Hors сложно. К часу ночи у одного узкого прохода в помещение стояла длинная очередь. Организаторы объясняют, что это произошло, когда пришло повеселиться больше всего людей. Как ускорить процесс, Настя и Дима продумали заранее, но все пошло не так, как было запланировано.













По словам Димы, организаторы всегда предупреждают сотрудников клуба, что придет очень много людей, работать будет сложно. Так было и в этот раз.

— Нам обещают, что все схвачено, а мы верим, ведь люди тут работают, значит, знают, о чем говорят. Но когда все начинается, они просто хватаются за голову и говорят: «Мы такого не ожидали». В этот раз все должно было работать совершенно по-другому. Все ограничительные заборы должны были стоять не просто так — они разделяли потоки на три поэтапных входа. Благодаря ступенчатости входа на первом этапе у людей проверяли бы сумки, на втором — паспорта, на третьем — принимали куртки в гардероб. И просто за 15 минут до начала вечеринки охранники нам сказали: «Мы не будем стоять на улице». И все, и ни в какую. Охранники заходят внутрь, и люди начинают толкаться у входа. Еще сначала очередь создавал гардероб — там работали очень медленно, люди приходили быстрее, чем принимались куртки, — объясняет он. — Ну и люди должны понимать, что на любом концерте, на любом мероприятии с большим количеством людей будет очередь. А то некоторые считают, что если заплатили 15 рублей за билет, то там будет красная ковровая дорожка на входе. 15 рублей — это сходить в магазин и не купить ничего, а нам пишут, что мы чуть ли не за руку должны были провести людей на вход.

«Мы бы подняли ЦЭХ, но арендодатель против нас»





Уточняем, как команда выбирает клубы и почему их нет в модных минских местах.

— Начнем с того, что нас никуда не пускают. Ну как никуда, нас не пускают в ОК16 из-за русской музыки и содержания. Они сейчас эту тему прохавали, и у них начало появляться почти тоже самое. Они делают какие-то подсосы на нас — дискотеки про нулевые, ретропати. То есть все, что люди любят, — там все это есть. Но они категорически против нас.

В модных местах на улице Октябрьской типа Hide и ЦЭХ тоже не рады команде НЖВ. А Re: Public боится потерять свою аудиторию, которая приходит на местные ретровечеринки, и предлагает команде НЖВ устроить мероприятие в провальные дни — среду или воскресенье.

— Нам было бы хорошо поднять ЦЭХ, мы бы его собрали без проблем, но опять же арендодатель против этого, — говорит Настя.













Кроме того, многие клубы в Минске не подходят НЖВ по вместимости.

— Смешно идти в клуб на 800 человек, если мы собираем больше тысячи, — говорит Настя.

О планах на ближайшие вечеринки команда не распространяется, говорят, что планируют тусовку за границей. В Минске же они будут проходить с той же периодичностью — один раз в два-три месяца.

Напоследок уточняем, приглашали ли уже НЖВ на корпоративы? Организаторы говорят, что пока устраивали только свадьбу для своей подруги в Бердянске.













— На корпоративы — нет, не зовут. Но мы устраивали вечеринку в День студента. Тогда нас пригласили, чтобы мы веселили народ. Нас уже и на фестивали зовут, мы были на Vulitsa.Ezha. Приглашали на «Тбилисобу», но там хотели не вечеринку, а какую-то клоунаду, — рассказывают Дима и Настя.

Планов перейти на организацию частных вечеринок у команды нет.

— Мы не вот эти ведущие и не клоуны. Вы уже говорите о каких-то серьезных вещах, а мы просто кайфуем.

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