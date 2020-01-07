Сергей Ковальчук: «У нас появились свою пластиковые лыжи. Этот сезон покажет качества этих лыж»

«У нас появились свою пластиковые лыжи. Этот сезон покажет качества этих лыж. Первые испытания, которые были проведены России, дают очень хороший результат. Сейчас мы работаем для того, чтобы сделать для спортивных школ такие лыжи. Следующий момент – это ратраки. Если в прошлом году на испытание 75% было импортного ратрака, то сегодня 90% локализации – полностью наш белорусский ратрак. И сегодня два ратрака мы уже имеем. Один ратрак пойдет в Могилевскую область, другой – в Гомельскую.



