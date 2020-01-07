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"Брестоблимущество" выставило на торги около 30 объектов недвижимости

08.01.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комитет "Брестоблимущество" выставил на торги в январе - первой декаде февраля около 30 объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

"Брестоблимущество" выставило на торги около 30 объектов недвижимости

Все объекты выставляются с понижением цены от 20% до 80%. Это здания комплексных приемных пунктов, сельских домов культуры, бань, школ, столовых, мастерских в различных районах области. Сразу восемь автомобильных газовых заправочных станций продает в январе УП "Брестоблгаз". Объекты расположены в Кобрине, Столине, Пинске, Барановичах, Кобринском, Пинском, Ивановском районах.

Три лота предлагаются потенциальным покупателям 17 января за одну базовую величину (1 БВ - Br27). В частности, за символическую сумму можно будет приобрести для жилья или ведения бизнеса здания трех бань в Каменецком районе.

Первый же аукцион в новом году состоится 10 января. В этот день будет торговаться комплекс строений с оборудованием по ул.Зубачева в Бресте. Стоимость объекта - Br182,2 тыс. - снижена наполовину от первоначальной цены. А концерн "Брестмясомолпром" продает за Br13,9 тыс. изолированное помещение склада по ул.Карла Маркса в Пинске.

Нового собственника ждет база отдыха на озере Любань в Кобринском районе. Местное ЖКХ понизило стоимость объекта на 20% и готово продать его за Br43,3 тыс. Малоритское ЖКХ предлагает приобрести здание учебного корпуса в районном центре за Br31,3 тыс. (цена снижена на 80%). А Ганцевичский РКБО выставляет за полцены прачечную с составными частями и принадлежностями. Все эти и другие объекты запланированы к продаже 28 января.

Торги состоятся и на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Так, 4 февраля ЖРЭУ Бреста попытается продать комплекс капитальных строений с оборудованием по ул.Янки Купалы, а "Барановичи коммунтеплосеть" - здание котельной по ул.Брестской.

За 2019 год в Брестской области проданы на аукционах 105 объектов государственной собственности на сумму около Br4 млн.

 
Теги: Брест
 
 
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  Комитет "Брестоблимущество" выставил на торги в январе - первой декаде февраля около 30 объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете. Все...
 
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