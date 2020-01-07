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Беларусь в мировом рейтинге паспортов заняла 68-е место

08.01.2020 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь в мировом рейтинге паспортов заняла 68-е место

фото: euroradio.fm

Рейтинг паспортов регулярно составляет компания из Швейцарии Henley&Partners. Критерием привлекательности паспорта служит количество стран, которые его обладатель может посещать без визы или с визой, полученной в упрощенном порядке.

Беларусь в рейтинге заняла 68-е место. Всего в индексе 107 позиций. Белорусский паспорт позволяет посещать 75 стран без визы.

Позиции соседей Беларуси лучше. Россия заняла 51-е место (118 стран), Литва -  10-е (181 страна), Латвия — 11-е (180 стран), Польша 14-е (176 стран), Украина -  41-е (128 стран).

А вот самым привлекательным в мире назван японский паспорт. Граждане страны могут посещать без визы 191 государство. На втором месте Сингапур (190 стран). Третье место делят Германия и Южная Корея (по 189).

 
 
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Рейтинг паспортов регулярно составляет компания из Швейцарии Henley&Partners. Критерием привлекательности паспорта служит количество стран, которые его обладатель...
 
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