В Ганцевичах увеличилось количество преступлений в сети Интернет, но уменьшилось количество ДТП

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Состояние криминогенной обстановки на территории Ганцевичского района за 2019 год

В январе-декабре 2019 года в Ганцевичский РОВД на разрешение поступило 4027 сообщений и заявлений о преступлениях, правонарушениях и иной информации имеющей отношение к правоохранительной деятельности (в 2018 – 3977).

В порядке уголовно-процессуального законодательства (ст.174 УПК) было зарегистрировано 395 заявлений и сообщений о преступлениях (в 2018 – 408). Всего разрешено 402 заявления и сообщения (в 2018 – 411). По 181 заявлению и сообщению было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2018 – 200). В 19 случаях прекращена проверка по делам частного обвинения (в 2018 – 35).

Передано по подследственности 202 материала (в 2018 – 176). В следственный комитет направлено 188 сообщений и заявлений о преступлениях (в 2018 – 152).

Общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 15 (с 218 до 233), что в основном произошло за счёт увеличения количества преступлений в сфере высоких технологий (с 7 до 21), а также за счёт выявляемости преступлений превентивной направленности, совершенных лицами, имеющими судимость (с 6 до 17).





Общее состояние преступности характеризуется увеличением количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 62 до 69), лицами, имеющими судимость (с 53 до 59) и группой лиц (с 3 до 4). Уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 7 до 4). В сельской местности по всем линиям служб зарегистрировано 124 преступления (в 2018 – 101).

Отмечается увеличение числа преступлений по направлению деятельности уголовного розыска (далее – УР) (со 153 до 161). По 94 преступлениям (в 2018 – 107) лица установлены.

По линии УР увеличилось количество преступлений совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения (с 49 до 58), лицами, имеющими судимость (с 33 до 37) и группой лиц (с 1 до 3). Уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 6 до 4).

В 2019 году на территории Ганцевичского района зарегистрировано 2 убийства (в 2018 – 4). Не зарегистрировано причинений тяжких телесных повреждений повлекших смерть и изнасилований. В сельской местности по линии УР совершено 100 преступлений (в 2018 – 77).

В 2019 году зарегистрировано 9 преступлений, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких (в 2018 – 15), 4 из которых совершены в сельской местности (в 2018 – 9). По 8 тяжким преступлениям установлены лица, их совершившие (в 2018 – 12).

По направлению деятельности БЭП зарегистрировано 6 преступлений (в 2018 – 5) и 12 административных правонарушений (в 2018 – 11).

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, остаётся на прежнем уровне (по 52 преступления). Два преступления (в 2018 – 3), совершенные в общественном месте, относятся к категории тяжких и особо тяжких. В сельской местности в общественных местах совершено 17 преступлений (в 2018 – также 17).

Отмечается увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (с 17 до 24). Из них 9 преступлений совершены в сельской местности (в 2018 – 8).



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В 2019 году в районе зарегистрировано 5 преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (в 2018 – 19).

К административной ответственности по ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения) привлечено 131 лицо (в 2018 – 239), из них 111 лиц по ч. 2 ст. 9.1 КоАП (в 2018 – 234).

Окончено 69 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в 2018 – 62), из них 37 в сельской местности (в 2018 – 34).

Выявлено 56 правонарушений по ст. 10.5 КоАП (в 2018 – 66), 26 правонарушений по ст. 12.43 КоАП (в 2018 – 47), 138 правонарушений по ст. 17.1 КоАП (в 2018 – 132), 756 правонарушений по ст. 17.3 КоАП (в 2018 – 878).

Количество совершенных краж имущества увеличилось (со 108 до 121). По 59 совершенным кражам были установлены подозреваемые (в 2018 – по 63).

В сельской местности зарегистрирована 77 краж (в 2018 – 49). В общественных местах совершено 35 краж (в 2018 – также 35), из них 7 в сельской местности (в 2018 –7).

Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 29 краж (в 2018 – 26), из них 18 краж в сельской местности (в 2018 – 15). Ранее судимыми было совершено 26 краж (в 2018 – 28), из них 20 краж в сельской местности (в 2018 – 14).

Состояние общественного порядка в подростковой среде характеризуется относительной стабильностью. В настоящее время осуществляется индивидуальная профилактическая работа с 32 подростками. С данной категорией несовершеннолетних регулярно проводятся различные профилактические мероприятия.

В 2019 году зарегистрировано 4 преступления, совершенные несовершеннолетними (в 2018 – 7). Причем 3 преступления совершены один несовершеннолетним.

В 2019 году было выявлено 48 правонарушений, совершенных несовершеннолетними (в 2018 – 71).

Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость (с 53 до 59). При этом по линии УР зарегистрировано 37 преступлений, совершенных ранее судимыми (в 2018 – 33).

Все 59 преступлений, совершенные лицами, имеющими судимость (в 2018 – 53) относятся к категории менее тяжких и не представляющих большой общественной опасности.

По территориальному принципу: в сельской местности ранее судимыми совершено 35 преступлений (в 2018 – 25).

Отмечается снижение количества преступлений по всем линиям служб, совершенных ранее судимыми в общественных местах (с 10 до 7). Из них 1 преступление совершено в сельской местности (в 2018 – 3).

Также отмечена тенденция роста преступлений по всем линиям служб, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения (с 21 до 22). Из них 13 преступлений совершены в сельской местности (в 2018 – 13).

В ходе обеспечения контрольных функций и профилактического наблюдения в текущем году выявлено 54 факта несоблюдения требований превентивного надзора (ст.24.12 КоАП) (в 2018 – 32). Инициировано возбуждение 17 уголовных дел превентивной направленности (в 2018 – 6) в отношении лиц, уклонившихся от отбытия назначенного судом наказания.

В сфере дорожной безопасности зарегистрировано 6 учётных ДТП (в 2018 – 8). В 2019 году в результате ДТП один человек погиб.

Всего в 2019 году в ходе проводимой сотрудниками Ганцевичского РОВД профилактической работы пресечено 4272 нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта (в 2018 – 3956). Сотрудниками ОГАИ выявлено 3 преступления по ч. 1 ст. 317-1 УК Республики Беларусь.

Начальник отдела

подполковник милиции

В.В. Кулешов

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