Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС

Источник материала: Газета Авангард

Руководством Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС было принято решение поздравить на дому детей своих работников с праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.





Спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приходили к ребятам с подарками, песнями, танцами и самыми лучшими пожеланиями в наступившем году. Детвора с большим нетерпением ждала новогодних персонажей и радушно открывала двери после долгожданного звонка.







— Такая форма работы – важная составляющая идеологического направления нашего коллектива. В этом году она получила свою путевку в жизнь, и мы верим, что в дальнейшем она будет оставаться актуальной и востребованной, — отметил начальник Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Халдай.







По информации МЧС

Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ

Фото РОЧС