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Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС

08.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Руководством Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС было принято решение поздравить на дому детей своих работников с праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС

Спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приходили к ребятам с подарками, песнями, танцами и самыми лучшими пожеланиями в наступившем году. Детвора с большим нетерпением ждала новогодних персонажей и радушно открывала двери после долгожданного звонка.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС

— Такая форма работы – важная составляющая идеологического направления нашего коллектива. В этом году она получила свою путевку в жизнь, и мы верим, что в дальнейшем она будет оставаться актуальной и востребованной, — отметил начальник Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Халдай.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей работников Буда-Кошелевского РОЧС

 

По информации МЧС
Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ
Фото РОЧС

 

 
 
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Руководством Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС было принято решение поздравить на дому детей своих работников с праздниками – Новым годом и...
 
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