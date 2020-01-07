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Вячеслав Бутусов выступит в Минске с необычным концертом

08.01.2020 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фронтмен группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов выступит 12 марта в Prime Hall. Его камерные концерты в Минске — это большая редкость, которая станет отличным подарком ценителям его творчества.


Фото: butusov.ru

У минских поклонников Вячеслава Бутусова и российской рок-группы Nautilus Pompilius есть уникальная возможность в рамках долгожданного концерта петь и танцевать от души под любимые композиции. Гости услышат десятки известных песен из разного периода творчества музыканта. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали настоящим пророчеством. В песнях Вячеслава Бутусова настоящая жизнь со своими сложностями и радостями, романтикой и грустью, а настоящие эмоции всегда вне времени и всегда бесценны.

Наряду с бессмертными хитами легендарной группы Nautilus Pompilius, Вячеслав Бутусов исполнит несколько композиций своей из своей новой пластинки «Аллилуйя», который увидел свет осенью 2019 года.

Когда: 12 марта, 19.00

Где:

Сколько: от 85 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Фронтмен группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов выступит 12 марта в Prime Hall. Его камерные концерты в Минске - это большая редкость, которая станет отличным подарком...
 
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