Вячеслав Бутусов выступит в Минске с необычным концертом

Источник материала: Tut.by

Фронтмен группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов выступит 12 марта в Prime Hal l. Его камерные концерты в Минске — это большая редкость, которая станет отличным подарком ценителям его творчества.



Фото: butusov.ru

У минских поклонников Вячеслава Бутусова и российской рок-группы Nautilus Pompilius есть уникальная возможность в рамках долгожданного концерта петь и танцевать от души под любимые композиции. Гости услышат десятки известных песен из разного периода творчества музыканта. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали настоящим пророчеством. В песнях Вячеслава Бутусова настоящая жизнь со своими сложностями и радостями, романтикой и грустью, а настоящие эмоции всегда вне времени и всегда бесценны.

Наряду с бессмертными хитами легендарной группы Nautilus Pompilius, Вячеслав Бутусов исполнит несколько композиций своей из своей новой пластинки «Аллилуйя», который увидел свет осенью 2019 года.

Когда: 12 марта, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: от 85 рублей Купить билет

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