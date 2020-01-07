Российский хоккеист купил дом за 11,2 млн долларов. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Российский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил новый дом в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Los Angeles Times.



Фото: LA TImes

Дом расположен в пригороде Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз. По информации издания, его стоимость оценивается в 11,2 млн долларов.

Площадь построенного в 2018 году дома составляет 576 квадратных метров. В нем пять спален и пять ванных комнат. На прилегающей к дому территории расположен бассейн.

До недавнего времени Ковальчук выступал за команду НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», с которой в июле 2018 года подписал трехлетний контракт на общую сумму 18,75 млн долларов. В середине декабря 2019 года россиянин расторг соглашение с клубом и стал свободным агентом. Ранее 36-летнего игрока вывели из основного состава «Лос-Анджелеса», из-за чего он не играл около месяца и пропустил 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В начале января Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Зарплата нападающего в новой команде составит 700 тыс. долларов за сезон.