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Беларусь перевыполнила план по золотовалютным резервам. За прошлый год они выросли почти на треть

08.01.2020 10:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь перевыполнила план по золотовалютным резервам. За прошлый год они выросли почти на треть

фото: 4esnok.by

На 1 января международные резервные активы страны составили почти 9,394 млрд долларов в эквиваленте.

Основным направлениям денежно-кредитной политики на прошлый год предусматривалось, что к началу 2020-го ЗВР должны составить не менее 7,1 млрд.

За 2019 год золотовалютные резервы выросли на 2,2 млрд долларов -  31,2%, сообщает Нацбанк.

Пополнялись резервы благодаря покупке Нацбанком иностранной валюты на биржевых торгах, а также за счет взимания налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте. Свой вклад в формирование ЗВР внесли эмиссии облигаций, номинированных в иностранной валюте. Их осуществляли Минфин и Нацбанк.

За прошлый год правительство и Нацбанк погасили внешних и внутренних обязательств в инвалюте на сумму порядка 4,2 млрд. долларов.

Согласно плану на 2020 год, к 1 января будущего года ЗВР должны составлять не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 1 января международные резервные активы страны составили почти 9,394 млрд долларов в эквиваленте.
 
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