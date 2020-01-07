|
В Лиде молодые люди устроили вечеринку и разгромили квартиру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лиде девушка без разрешения родителей пригласила знакомых к себе в квартиру, чтобы отпраздновать Новый год.
Как
Хозяева жилплощади обратились в милицию. Заявители оценили ущерб не менее чем в две тысячи рублей.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Осенью 2019 года в Гродно молодёжь провожала друга в армию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Лиде девушка без разрешения родителей пригласила знакомых к себе в квартиру, чтобы отпраздновать Новый год. Как сообщает УВД Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)