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«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры одного из гомельских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительный показ спектакля в этот раз организовали для детей с особенностями развития. Ребята не только окунулись в сказку, но и получили заряд положительных эмоций.
Татьяна Романова, жительница Гомеля:
Дмитрий Попченко, актер театра:
Сергей Артеменко, актер театра:
Начинать год с благотворительного спектакля для актеров давняя традиция. Ждут этой встречи и юные зрители.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры...
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