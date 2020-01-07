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«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

08.01.2020 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры одного из гомельских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный показ спектакля в этот раз организовали для детей с особенностями развития. Ребята не только окунулись в сказку, но и получили заряд положительных эмоций.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

Татьяна Романова, жительница Гомеля:
Мне понравились герои. Добрые. Хорошие.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

Дмитрий Попченко, актер театра:
Каждый спектакль ответственный. Не имеет значения, перед какой публикой выступаешь.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

Сергей Артеменко, актер театра:
Конечно, здесь особый отклик, такой радостный, особое настроение после этого всегда. Не знаю, как это работает, но с позитивным настроением выходишь после этого спектакля всегда.

Начинать год с благотворительного спектакля для актеров давняя традиция. Ждут этой встречи и юные зрители.

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

«Три желания» для особенных детей. В Гомеле прошёл благотворительный театральный показ

Люди в материале: Татьяна Романова, Дмитрий Попченко, Сергей Артеменко
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают дарить сказку самым маленьким. «Три желания» исполнили для особенных детей. К общему марафону добра присоединились актеры...
 
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