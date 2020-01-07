В Иране разбился украинский пассажирский ✈ самолет: названа предварительная причина

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 8 января 2020 года, вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", на борту которого находилось 176 человек.

Самолет Boeing 737-800 рейса PS 752, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета. Согласно данным сайта Flightradar24, связь с бортом была утеряна через 2-3 минуты после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. По информации Иранского государственного телевидения, в авиакатастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа. Большинство находившихся на борту были иранцами.



Служба слежения за рейсами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

По неофициальной версии, самолет Boeing 737-800 рухнул из-за возгорания двигателя.

Версия теракта на борту исключается, об этом сообщило посольство Украины в Иране.

На данный момент все подробности и обстоятельства трагедии выясняются.

Видео падения украинского самолета Boeing в Иране

Опубликовано видео с места падения лайнера под Тегераном

Иранское государственное телевидение утверждает, что это видео первых минут после падения Боинга в окрестностях Тегерана.