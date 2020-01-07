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Максим Галкин показал рождественское фото. Фанаты не поверили глазам
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился фотографией с рождественского ужина. Пользователи соцсетей удивились увиденному.
«Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику и Иде Достман за гостеприимство!» –
Пользователи отметили, что Алла Борисовна стала выглядеть намного моложе. Также фанаты упомянули, что Пугачёва выбрала удачный образ.
Кстати, совсем недавно мы говорили о другой певице, которая поражает своей молодостью.
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Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился фотографией с рождественского ужина. Пользователи соцсетей удивились увиденному. ...
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