Пять главных навыков, которые нужны для карьерного успеха в 2020-х

Источник материала: Ежедневник



фото: shans-na-schastye.ru

Их назвали эксперты, опрошенные Financial Times.

Перемены будут стремительными. Профессионалам придется еще быстрее приспосабливаться к радикальным изменениям, пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Умение адаптироваться

Этот навык станет одним из важнейших. Сегодняшние профессионалы не очень хорошо это умеют - обычно они слишком долго занимаются одной и той же работой и противятся резким изменениям. В этом смысле они проигрывают конкуренцию миллениалам и совсем юному поколению Z, готовым на более смелые эксперименты с карьерой.

Навык адаптации также крайне важен для внештатников, доля которых на рынке труда растет. Им нужно будет максимально быстро адаптироваться к корпоративным культурам своих временных работодателей, быть гибкими и готовыми к компромиссам.

Креативность

Причем во всех отраслях – от медиа до транспорта. Творческие способности придется включать даже при «общении» с роботами! Именно умение «оживлять» машинные решения (а роботизация труда будет неизбежно расти) будет особо цениться работодателями.

Эмоциональный интеллект

Люди, способные на эмпатию, умеющие слышать и слушать, будут высоко востребованы — это, в частности, открывает новый широкий фронт работы для коучей и менторов, специализирующихся на развитии эмоционального интеллекта внутри коллективов. Как правило, у людей уходит от трех до пяти лет на трансформацию в высокоэффективного сотрудника. Но если вы умеете быстро вливаться в коллектив, задавать правильные вопросы и повышать собственный статус, срок может сократиться до девяти месяцев.

Знание технологий

Обилие новых программ и гаджетов требует от современного специалиста умения «плыть в океане IT». Во многих областях вам может пригодиться понимание разницы между виртуальной и дополненной реальностью, между разными видами искусственного интеллекта, понимание того, где та или иная технология применима.

Персональный бренд

В цифровой экосистеме конкуренция зачастую будет идти не за конкретный набор компетенций, а за имя. Сделать его можно, хорошо зарекомендовав себя на предыдущих проектах. Роль самопрезентации растет еще и потому, что в цифровом мире коллеги все реже смогут видеть друг друга очно. Все больший объем работы перемещается в онлайн.