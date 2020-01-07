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«Младший брат «Славянского базара». Как проходит фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

08.01.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне в северной столице стартовал первый в истории Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже прозвали младшим братом «Славянского базара».

Участие в нем примут свыше 500 участников из Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины. Это не только коллективы и вокалисты, которые выступят в песенной и хореографической конкурсных номинациях. Итоги «Арт-парада в Витебске» подведут на гала-концерте 10 января. Тогда станут известны имена победителей. Специальный приз фестиваля – приглашение в летний Витебск для участия в проектах «Славянского базара».

«Младший брат «Славянского базара». Как проходит фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

«Младший брат «Славянского базара». Как проходит фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне в северной столице стартовал первый в истории Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24...
 
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