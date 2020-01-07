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В Иране назвали предварительную причину катастрофы украинского самолета

08.01.2020 11:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Иране назвали предварительную причину катастрофы украинского самолета
Фото из открытых источников

Вероятной причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 в Тегеране является возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.

"Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.

Касим Бихи отметил, что самолет МАУ не был сбит ракетой, о чем ранее писали СМИ. "Если бы самолет был сбит, он бы взорвался в воздухе", - отметил он.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

 

По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.

 
 
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"Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.
 
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