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В Иране назвали предварительную причину катастрофы украинского самолета
08.01.2020 11:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Вероятной причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 в Тегеране является возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.
"Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.
Касим Бихи отметил, что самолет МАУ не был сбит ракетой, о чем ранее писали СМИ. "Если бы самолет был сбит, он бы взорвался в воздухе", - отметил он.
Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737
По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.
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"Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.
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