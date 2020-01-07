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Литераторов из 29 стран объединит в Минске симпозиум «Писатель и время»
08.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Международный симпозиум «Писатель и время» состоится в Минске на полях XXVІІ Минской международной книжной выставки-ярмарки с 5 по 9 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.
В этом году программу симпозиума определяет название: «Писатель и время: литература как часть культурного диалога». Предполагается, что участие во встрече белорусских и зарубежных литераторов примут прозаики, поэты, публицисты, литературоведы, переводчики из 29 стран мира: Беларуси, Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Великобритании, ФРГ, Грузии, Италии, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Мальты, Монголии, Палестины, Португалии, Польши, России, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции. Представительными должны быть делегации из России и Казахстана.
«Сегодня белорусско-российские литературные отношения активно развиваются. Ежегодно выходит белорусский номер журнала «Наш современник». Вышел в свет номер «Роман-газеты», посвященный белорусской повести. Книги, отдельные публикации поэтов, прозаиков Беларуси в переводе на языки народов России появляются в Чувашии, Калмыкии, Дагестане, Татарстане и других регионах России. Среди активных пропагандистов белорусской литературы в мире — прозаик и драматург Камран Назирли из Азербайджана, Светлана Ананьева из Казахстана, Максат Бяшимов из Туркменистана, Даяна Лазаревич из Сербии, Салими Хатлони из Таджикистана. Несомненно, что и нынешний симпозиум «Писатель и время» поможет выстроить новые мосты литературной дружбы и сотрудничества», — отметили в Мининформе.
Организаторами этого международного проекта выступают Министерство информации, Союз писателей Беларуси, Издательский дом «Звязда», издательство «Художественная литература», Постоянный комитет Союзного государства, Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
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Международный симпозиум «Писатель и время» состоится в Минске на полях XXVІІ Минской международной книжной выставки-ярмарки с 5 по 9 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили...
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