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В Березе произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ
08.01.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: сегодня около 9:35 на ул.Каштановой напротив д.2 служебный автомобиль
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По предварительной информации: сегодня около 9:35 на ул.Каштановой напротив д.2 служебный автомобиль ГАИ "Опель Астра" столкнулся с транспортным средством "Опель". ...
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