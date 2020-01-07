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Белорусы выбирают птицу 2021 года
08.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусам предлагают выбрать одного из трех претендентов на звание птицы 2021 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», сообщили
Так, третьим кандидатом могут стать серая мухоловка, обыкновенный козодой и береговая ласточка. Можно предложить и свой вариант. Но те виды, которые уже получали звание птицы года в Беларуси, не могут стать номинантами.
Главная цель национальной кампании «Птица года», которая проводится с 2000 года, — привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, необходимости их сохранения. Акции проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей поучаствовать в творческих конкурсах и природоохранных мероприятиях. Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь.
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Белорусам предлагают выбрать одного из трех претендентов на звание птицы 2021 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация «Ахова птушак...
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