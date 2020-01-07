Белорусы выбирают птицу 2021 года

Источник материала: Вороновская газета





Белорусам предлагают выбрать одного из трех претендентов на звание птицы 2021 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», сообщили БЕЛТА в пресс-службе АПБ.

Птицу года выберут 8 февраля на съезде АПБ из трех кандидатов. Два из них определены решением центрального совета и секретариата общественной организации — это обыкновенная горлица и тростниковая овсянка. Третий будет избран в результате интернет-голосования, которое продлится на сайте АПБ до 1 февраля включительно. В опросе может принять участие любой желающий.

Так, третьим кандидатом могут стать серая мухоловка, обыкновенный козодой и береговая ласточка. Можно предложить и свой вариант. Но те виды, которые уже получали звание птицы года в Беларуси, не могут стать номинантами.

Главная цель национальной кампании «Птица года», которая проводится с 2000 года, — привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, необходимости их сохранения. Акции проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей поучаствовать в творческих конкурсах и природоохранных мероприятиях. Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь.

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