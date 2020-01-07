В районном фестивале исследовательских работ приняли участие 36 учащихся

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В районном фестивале исследовательских работ младших школьников “Я — исследователь” приняли участие 36 учащихся учреждений образования района. Для многих из них это стало первым шагом в мир науки.

Ребята защищали свои исследования в следующих секциях: “Математика, физика, техника, робототехника”, “Естествознание (живая природа)”, “Естествознание (неживая природа)”, “Гуманитарные знания”, они получили сертификаты участника.

На суд жюри креативные участники представили роботов для поливки цветов, работы о способах выращивания винограда, растениях-людоедах, волшебных шариках “Орбиз”, разновидностях русских народных сказок и многое другое.

По итогам районного фестиваля в областном фестивале примут участие: в секции “Математика, физика, техника, робототехника” — гимназистка Алиса Лобазина, (учитель Ж.М. Скрицкая); в секции “Естествознание (живая природа)” — гимназистка Лина Гурко (учитель О.В. Хомич); в секции “Гуманитарные знания” — учащаяся Лысицкого УПК д/с-СШ Анастасия Кобусь (учитель Е.В. Абрамович); в секции “Естествознание (неживая природа)” — учащийся Грицкевичского УПК д/с-СШ Даниил Плешко (учитель Т.В. Радоман).

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором дошкольного, общего среднего

и специального образования управления по образованию,

спорту и туризму Несвижского райисполкома.