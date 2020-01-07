Стало известно, когда откроются новые станции метро в Минске

Ввод в эксплуатацию всех этих объектов планируется приурочить ко Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля, сообщают «Минск-Новости».
Строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95–98 %. На них завершается чистовая отделка и проводится монтаж технологического оборудования.
На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Конструкционная готовность самой глубокой по залеганию в столице станции «Юбилейная площадь» составляет около 50 %. Строительно-монтажные и отделочные работы на ней должны быть закончены до 1 марта.