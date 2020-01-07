ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда откроются новые станции метро в Минске

08.01.2020 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, когда откроются новые станции метро в Минске
Фото из открытых источников

Ввод в эксплуатацию всех этих объектов планируется приурочить ко Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля, сообщают «Минск-Новости».

Строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95–98 %. На них завершается чистовая отделка и проводится монтаж технологического оборудования.

На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Конструкционная готовность самой глубокой по залеганию в столице станции «Юбилейная площадь» составляет около 50 %. Строительно-монтажные и отделочные работы на ней должны быть закончены до 1 марта. 

Стало известно, когда откроются новые станции метро в Минске
Бесплатный Wi-Fi появился еще на двух станциях минского метро
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первую очередь третьей линии метро входят четыре станционных комплекса: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Станция площадь Франтишка Богушевича» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые назвали способ омолодить сосуды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика