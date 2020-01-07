Стало известно, когда откроются новые станции метро в Минске

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Ввод в эксплуатацию всех этих объектов планируется приурочить ко Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля, сообщают «Минск-Новости».

Строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95–98 %. На них завершается чистовая отделка и проводится монтаж технологического оборудования.