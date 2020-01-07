Любовь, Гурченко и море. Как Владимир Меньшов снимал «Любовь и голуби»

Источник материала: Аргументы и факты

Сергей Соловьев называл Раису Захаровну «самым сомнительным элементом» картины и сетовал, что её в фильме слишком много. © / Кадр из фильма

Тридцать пять лет назад в советский прокат вышла лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Предыдущей работой Меньшова был оскароносный фильм «Москва слезам не верит», но в СССР премия Американской киноакадемии почти ничего не значила. Правда, «Москва...» была удостоена и Государственной премии. Но во время и — особенно — после съемок картины Меньшов столкнулся с рядом трудностей, которые, впрочем, совсем не сказались на всенародной любви к фильму.

Случайность и закономерность

В одном интервью Владимир Меньшов вспоминал, что оказался в театре «Современник», где шёл спектакль «Любовь и голуби», совершенно случайно. Спектакль был «не в духе» театра, выбивался из его репертуара, зато вдохновил режиссера на то, чтобы перенести его на экран. В основе пьесы — реальная история, которую актер, драматург и сценарист Владимир Гуркин подсмотрел в родном городе Черемхове Иркутской области: там жили Василий и Надежда Кузякины, и женщина из управляющей компании местной шахты пыталась увести Василия из семьи. Гуркин даже не поменял фамилию своих героев, хотя и обещал сделать это. В итоге настоящие Кузякины обиделись на него и простили лишь много лет спустя.

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Как бы то ни было, Меньшов взялся за постановку. Сценарий написал сам Гуркин, но Меньшов вспоминал, что многие сюжетные линии были придуманы им (например, расширенная линия разлучницы Раисы Захаровны), а многие фразы появились в фильме благодаря актерам. Натуру искали в Сибири (действие пьесы, как и в жизни, происходило в Черемхове), но нашли в карельском Медвежьегорске: там были нужные холмы, река, а одна семья согласилась предоставить съемочной группе свой дом. В общем, всё устроилось.

Неподходящий возраст

Надю — пострадавшую жену Василия Кузякина — Меньшов нашел в том самом спектакле «Современника»: в фильме эту героиню сыграла актриса Нина Дорошина. С её мужем режиссер тоже определился быстро, пригласив на эту роль Александра Михайлова. Правда, поначалу Меньшов провел ещё несколько проб, поскольку у Михайлова был очень плотный график. На эту роль претендовал и Сергей Юрский, который в итоге сыграл сильно пьющего соседа Кузякиных дядю Митю. Роль супруги дяди Мити — бабы Шуры — досталась жене Юрского, актрисе Наталье Теняковой.

С возрастом персонажей получилась чехарда. Юрский — почти ровесник Дорошиной (они родились в 1935-м и 1934-м соответственно), но его герой значительно старше Нади. Михайлов с Теняковой — ровесники (родились в 1944-м), но баба Шура значительно старше героя Михайлова. В фильме проблему возраста решили пластическим гримом, состарив Юрского и Тенякову почти до неузнаваемости.



Юрского и Тенякову изменили почти до неузнаваемости. Кадр из фильма

Очень холодное море

Еще одной проблемой и еще одним испытанием для актеров стали съемки на море. Знаменитая сцена, в которой герой Михайлова выходит в открытую дверь своего дома и падает в море, снималась в бассейне. Но первый дубль оказался не слишком удачным, — актер забыл слова — а во время второго едва не случилась трагедия. Водолазы, снимавшие с Михайлова костюм, замешкались, и он едва не захлебнулся. Сцену переснимали в третий раз, и тогда всё получилось.

Впрочем, сам Меньшов особых проблем в этой сцене не видел. В интервью он признавал, что был «момент опасности», но говорил, что всё было не так рискованно, как это описывают. Правда, другие трудности сцен на море это не исключает: снимали на Черном море в конце осени, и Михайлову с Гурченко приходилось играть летний отдых в ледяной воде.



Cнимали на Черном море в конце осени, и Михайлову с Гурченко приходилось играть летний отдых в ледяной воде. Кадр из фильма

Неласковый прием

Худсовет картину поначалу забраковал. Уже начиналась борьба с пьянством, которая позже вылилась в повышение цен на спиртное и вырубание виноградников по всей стране. Сцены, в которых герои выпивали, убирали даже из советской киноклассики, а в картине Меньшова был персонаж второго плана, который был алкоголиком и не упускал возможности выпить, особенно задаром (сыгранный Юрским дядя Митя). «Любовь и голуби» называли пошлым и безвкусным фильмом (несмотря на популярность спектакля), критиковали буквально всё и требовали вырезать самые сомнительные эпизоды.

Досталось от экспертов, кстати, не только персонажу Юрского, но и героине Гурченко. Режиссер Сергей Соловьев называл Раису Захаровну «самым сомнительным элементом» картины и сетовал, что её в фильме слишком много.

Владимир Меньшов свою картину отстоял. Были убраны некоторые сцены, но линии всех героев остались неприкосновенными. Переделки заняли почти год: Меньшов огорчался, что из-за задержки фильм не попал в номинации различных премий. Режиссер был уверен, что картина получила бы свой «Оскар».

«Помню, как тяжело все шло и какой кошмар я испытывал на съемочной площадке, когда временами вообще не понимал, как это снимать. Только за счет всеобщего вдохновения все сложилось так, что, когда я посмотрел отснятый материал, понял: это не я, это выше, чем я», — признавался Меньшов в интервью «МК».

Сейчас «Любовь и голуби» — признанная классика советского кинематографа, картина по праву входит в золотой фонд киноконцерна «Мосфильм», а фразы из неё давно ушли в народ, особенно пассаж про «сучку крашену». Ну и, разумеется, ответ героини Гурченко: «Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!»