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Ученые назвали способ омолодить сосуды

08.01.2020 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британские ученые из Университета Лондона проверили, как подготовка к первому марафону у новичков влияет на состояние сосудов, пишет BBC. Работа опубликована в Journal of the American College of Cardiology.


Фото: pixabay.com

Ученые проследили за здоровьем взрослых (средний возраст — 37 лет), которые раньше не бегали марафоны. Шесть месяцев испытуемые тренировались для участия в забеге. Перед началом занятий исследователи просканировали их сердце так, чтобы измерить жесткость аорты (повышение жесткости связано с увеличением риска высокого давления и болезней сердца, а также считается признаком старения).

После полугода тренировок процедуру повторили: оказалось, что полгода тренировок по эффекту «омолаживали» аорту на четыре года. Наиболее видимый результат обнаружили у более возрастных бегунов, чьи артерии изначально были жестче. Также у бегунов снизилось давление — как если бы они принимали предписанные лекарства.

Разумеется, бег — это спорт не для каждого: на исследование пригласили 237 волонтеров, и только 138 (58%) оказались достаточно мотивированными, чтобы завершить тренировки. Но пользу для сердечно-сосудистой системы могут принести и другие виды физической активности: от езды на велосипеде до плавания или ходьбы.

Британская служба здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба или езда на велосипеде) и 75 минут интенсивной физической активности в неделю (например, бег или игра в футбол).

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Британские ученые из Университета Лондона проверили, как подготовка к первому марафону влияет на состояние сосудов, пишет BBC. Работа опубликована в Journal of the American...
 
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