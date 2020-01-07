«Мне просто не повезло». Петербургский онколог Андрей Павленко умер от рака

Источник материала: Аргументы и факты

В воскресенье, 5 января, супруга одного из лучших онкологов страны Андрея Павленко сообщила о смерти мужа. С марта 2018 года доктор всеми возможными способами боролся с раком желудка, но третья стадия и агрессивное течение болезни не оставили ему шансов. Однако все это время он продолжал работу, оперировал и помогал своим пациентам. В день смерти врача на его канале опубликовано видео с его прощальным обращением.

Опасения подтвердились

Будучи заместителем директора по медицинской части (онкология) Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Андрей Павленко много работал и не заметил, как сам стал онкологическим больным. Пошел на обследование лишь тогда, когда желудок начал болеть. Искренне верил, что самым страшным диагнозом при такой боли может быть язва. Но после того, как сам просмотрел видеозапись с гастроскопии, понял, что ситуация гораздо тяжелее. Опасения подтвердили и коллеги, сообщив о том, что опухоль не просто захватила большую часть желудка, но уже и пустила метастазы. Коварная болезнь проявила себя слишком поздно - рак уже находился в третьей стадии. Андрей, сам работавший онкологом, понимал, что шансы вылечиться полностью ничтожно малы, а жить ему осталось не больше пяти лет.

К сожалению, Павленко после оглашения диагноза прожил сильно меньше. При этом он не падал духом: боролся с болезнью до конца. Ведь ему было ради кого жить. Дома ждали любимая жена, трое детей, в его помощи нуждались и до сих пор нуждаются сотни пациентов.

Мало информации

Весной 2018 года хирург завел свой блог. Там он сначала рассказывал о своем состоянии и о том, как проходило его лечение, а затем делился новостями о работе, которая теперь им самим воспринималась совсем иначе. «Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни, чтобы вы знали о всех возможных осложнениях, которые вас могут ожидать, - обращался Андрей к подписчикам, - и я максимально открыто хочу рассказать вам, как с ними можно бороться».

С помощью своего блога Павленко объяснял другим больным, что с диагнозом «рак» нужно жить, а не просто доживать. «Хорошо информированный больной, как правило, готов ко всем сложностям, которые будут ожидать его на пути.



Врачи не всегда готовы сказать пациенту правду о его состоянии. Фото: АиФ

При этом доктор на личном опыте выявил, что в России пациенты плохо информированы. «Химиотерапию люди ассоциирую с запущенным заболеванием, - говорил в одном из интервью врач. – Да, мы начинаем лечение с химиотерапии, когда болезнь уже продвинутая, стадия не ранняя. Это настораживает больного и заставляет паниковать. Возникают вопросы: «Насколько все запущено? Я умру?». Это первый вопрос, который не следует задавать. Доктор не сможет вам ответить. Правильный вопрос: «Почему начинаем лечение с химиотерапии?». Доктор должен не говорить, что «так положено», а дать развернутый ответ».

Уровень подготовки

По убеждению Павленко, сегодня в отечественной системе медицинского образования преобладает «пассивный» вариант обучения хирургов: человек смотрит, как оперируют другие, и изредка ему разрешают что-то повторить самому. В итоге, закончив ординатуру и получив сертификат, 90% выпускников не готовы к самостоятельной работе. Поэтому далеко не всегда современных российских хирургов-онкологов можно назвать высокими профессионалами. «И это не вина их, а скорее, беда, предопределенная особенностями действующей системы подготовки хирургов», - подмечал доктор.

Болезнь сделала Андрея Павленко публичным человеком. Этот момент он использовал для того, чтобы открыть фонд Cancer Fund для помощи онкобольным. Также по его инициативе в разных регионах России были проведены мастер-классы лучших онкохирургов.



Мастер-классы онкохирургов повышают уровень подготовки врачей в регионах. Фото: АиФ / Эдуард Кудрявицкий

«…Я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал Андрей Павленко.