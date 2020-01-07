Гололедица и до +6°С ожидается в Беларуси 9 января

Источник материала: Газета Авангард





Гололедица и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами по юго-востоку пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается гололед, слабый туман, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью по северу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем — от нуля до плюс 6 градусов.-0-