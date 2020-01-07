Почему всегда назначают общий анализ крови? Объясняет специалист

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Первое исследование, на которое направляет практически каждый врач, — это общий клинический анализ крови. Почему он так важен и что может рассказать о вашем здоровье? На популярные вопросы ответила кандидат медицинских наук, заведующая клинико-диагностической лабораторией РНПЦ «Кардиология» Марина Колядко.

Зачем сдавать общий анализ крови?

Это один из самых распространенных и частых анализов, который помогает и в диагностике, и в профилактике. Он помогает выявить изменения, которые могут происходить в организме незаметно для человека, но при этом будут сказываться на составе крови. Его результат — это своеобразная отправная точка, поэтому он назначается перед началом лечения, а также во время планового профилактического осмотра. Общий клинический анализ крови рекомендуют делать в зависимости от состояния здоровья или возраста, но желательно не реже раза в год.

Когда назначается анализ и как к нему подготовиться?

Излишняя кровоточивость, бледность, плохое самочувствие — все это может стать поводом назначить лабораторное исследование крови. Однако направление на него должен дать лечащий врач, который определит, какую конкретно информацию нужно получить в результате, а также сможет на основании полученных данных оценить их достаточность, состояние организма и в случае выявления патологии (или отклонения показателей от нормы) назначить соответствующее лечение.

Специальная подготовка к анализу не нужна, хотя обычно врачи рекомендуют сдавать его натощак, чтобы рацион не повлиял на результаты.

Откуда правильнее брать кровь — из вены или пальца?

Забор крови может быть выполнен и из пальца, и из вены. Но на этапе забора могут быть погрешности, и этому во всем мире уделяется большое внимание: например, у разных людей разная толщина кожи, некоторые могут бояться укола скарификатора (инструмента для прокалывания кожи). Для стандартизации процесса все чаще общий анализ крови берут из вены. Такой забор производят в специальные пробирки со стабилизатором, что позволяет проводить сам процесс исследования в специальном анализаторе. Если вместе с общим нужно провести биохимический анализ крови, то обычно его делают в процессе одного забора — и в таком случае только из вены.



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Что показывает общий анализ крови?

Он отражает сиюминутное состояние крови, на которое будут влиять изменения, происходящие в организме. Какие показатели всегда есть в общем анализе?

Содержание лейкоцитов (так называемых белых кровяных телец), которые отвечают за защиту организма от вирусов и различных инфекций, а также за очистку организма от продуктов клеточного распада. Незначительное повышение количества лейкоцитов может указывать на результат стресса, тяжелые физические нагрузки, перемену погоды и, конечно, воспалительные процессы в организме. Также лейкоциты могут быть повышены у женщин во время беременности или при менструации. Значительное понижение этого показателя может говорить о том, что организм не в состоянии бороться с инфекционными заболеваниями.

Количество эритроцитов (красных кровяных телец), которые являются самыми распространенными клетками организма и отвечают за перемещение гемоглобина по организму. Количество эритроцитов может быть увеличено при обезвоживании организма, которое может быть вызвано жарой, лихорадкой, рвотой, диареей. Повышенное количество эритроцитов может говорить о кровопотерях, недостаточном поступлении в организм железа, дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты и других факторах.

Содержание гемоглобина, который помогает кислороду проникать в организм и обеспечивает необходимой энергией каждую клетку.

Количество тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови и в случае повреждений тканей или кожных покровов становятся «защитниками», образовывая сгустки крови.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — показатель, который помогает оценить соотношение белковых фракций плазмы. Если СОЭ ускоренная, то это может быть признаком воспалительного или инфекционного процесса. Если этот показатель понижен, то это может означать, что человек недавно переболел или принимает лекарства. У женщин отклонение от нормы может быть связано с началом менструации или с определенным сроком беременности.

Какие существуют нормы?

Нормальные показатели общего анализа крови для людей разного возраста и пола отличаются — это связано с особенностями состава крови. Особенно выраженные различия отмечаются у детей разного возраста: существуют показатели для детей 1 дня жизни, 1 или 6 месяцев, 1−6 лет и т.д. Только после 15 лет результаты общего анализа крови подростков переходят в показатели для взрослых мужчин и женщин.

Основные показатели общего анализа крови (норма) Показатель Взрослые женщины Взрослые мужчины Гемоглобин 120−140 г/л 130−160г/л Эритроциты 3,7−4,7*1012 4−5,1*1012 Тромбоциты 180−320*109 180−320*109 Лейкоциты 4−9*109 4−9*109 СОЭ 2−15 мм/ч 1−10 мм/ч Ретикулоциты 0,2−1,2% 0,2−1,2% Цветовой показатель 0,85−1,15 0,85−1,15

Как правильно расшифровать результат?

Можно свериться с нормами, но этого недостаточно, чтобы поставить диагноз. Расшифровку показателей лучше доверить врачу, который не только посмотрит на результаты, но и оценит динамику (например, изменение после курса лечения). Отклонение от нормы того или иного показателя может говорить о разных процессах, и уже тогда более детально разобраться в возникшей проблеме поможет биохимический анализ.

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