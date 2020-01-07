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Власти ввели новшества по ввозу товаров: сократили пошлину на посылки, а некоторым еще урезали лимиты
08.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси с 1 января ввели изменения по ввозу из-за границы товаров для личного пользования. С нового года в 2 раза
Для кого урезали лимиты на посылки из-за границы
Для некоторых белорусов с 1 января
Напомним, в Беларуси с 1 января 2019 года
Это
Белорусов, которые страдают этими заболеваниями, июньским постановлением Совмина освободили от уплаты таможенных платежей за медоборудование и продукты питания. Главное — не превысить лимиты в 500 евро и 31 кг в месяц. С 1 января 2020 года лимиты сократили до 200 евро (лимиты по весу остались прежними — 31 кг в месяц).
Ранее в ГТК
Сократили таможенную пошлину за перевес
С 2020 года в Беларуси, как и в остальных странах ЕАЭС,
Пошлину за перевес товаров при провозе через границу с 1 января не сократили. Она по-прежнему составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Дополнительно также взимается таможенный сбор в 10 рублей.
Какие сейчас лимиты на посылки из-за границы в Беларуси, а какие — в ЕАЭС
Сейчас месячная норма посылок из-за границы составляет в Беларуси 200 евро. При этом стоимость одного почтового отправления не может превышать 22 евро.
Для сравнения: в странах ЕАЭС с 1 января лимиты на посылки из-за границы сократили до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Эти нормы распространяются на одно почтовое отправление. Ранее нормы составляли 500 евро и 31 килограмм в месяц. Напомним, каждая из стран ЕАЭС на национальном уровне может устанавливать свои лимиты, что и сделала ранее Беларусь.
Что изменилось в провозе через границы «тяжелых» товаров
С 1 января 2020 года белорусы
Неделимым считается товар, вес которого больше 35 килограммов. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.
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Власти ввели новшества по ввозу товаров: сократили пошлину на посылки, а некоторым еще урезали лимиты
В Беларуси с 1 января ввели изменения по ввозу из-за границы товаров для личного пользования. С нового года в 2 раза снизили таможенную пошлину за перевес...
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