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Министр транспорта посетил Слуцк и проинспектировал проект реконструкции трассы Р23 до Солигорска
08.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
4 января министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко совершил рабочую поездку в Слуцк и посетил объекты транспортной инфраструктуры. Об этом
Министр встретился с трудовым коллективом филиала «Дорожно-эксплуатационное управление № 64» РУП «Минскавтодор-Центр», провел единый день информирования, а также рассказал о работе и перспективах развития транспортного комплекса Беларуси.
Кроме того, Алексей Авраменко посетил СХУП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги, где ознакомился с ходом мониторинга качества устройства опытных участков внутрихозяйственных дорог.
Напомним, участок трассы Р23 от Слуцка до Солигорска
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4 января министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко совершил рабочую поездку в Слуцк и посетил объекты транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает...
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