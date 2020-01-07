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Министр транспорта посетил Слуцк и проинспектировал проект реконструкции трассы Р23 до Солигорска

08.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Министр транспорта посетил Слуцк и проинспектировал проект реконструкции трассы Р23 до Солигорска

4 января министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко совершил рабочую поездку в Слуцк и посетил объекты транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Министр встретился с трудовым коллективом филиала «Дорожно-эксплуатационное управление № 64» РУП «Минскавтодор-Центр», провел единый день информирования, а также рассказал о работе и перспективах развития транспортного комплекса Беларуси.

В ходе рабочей поездки Министр также проинспектировал участок автомобильной дороги Р-23 «Минск - Микашевичи» от Слуцка до Солигорска, предполагаемый к реконструкции по параметрам I категории и заслушал доклады руководителей дорожных предприятий о принятых проектных решениях.

Кроме того, Алексей Авраменко посетил СХУП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги, где ознакомился с ходом мониторинга качества устройства опытных участков внутрихозяйственных дорог.

Напомним, участок трассы Р23 от Слуцка до Солигорска начнут реконструировать до параметром первой категории в 2020 году.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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4 января министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко совершил рабочую поездку в Слуцк и посетил объекты транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает...
 
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