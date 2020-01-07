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«Это иллюзия того, что он помогает». Почему опасно пить рассол при похмелье

08.01.2020 12:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почему не стоит пить рассол, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
Опасные напитки – это в виде рассола, которые все очень любят. Это иллюзия того, что он помогает. Рассол – это соль, он дает еще больше отеков, если есть какие-то заболевания ЖКТ, он их еще больше провоцирует. Вот это брожение – это вся та история, которая не про здоровье. С рассолом нужно расставаться безжалостно.

«Это иллюзия того, что он помогает». Почему опасно пить рассол при похмелье

Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба для здоровья

Много газированной воды, кофе, когда часто люди пьют после больших застолий в больших огромных дозировках тоже не есть хорошо. Мы помним требование Всемирной организации здравоохранения: 400 мг кофеина – это 3-4 чашки максимум, в день по 200-250 мл.

Если разбавлять молоком?

Марта Марудова:
Это тогда жидкие калории.

Что насчет бульона?

Марта Марудова:
Ничего не имею против бульона, потому что это вода, пополнение жидкости. Это вкусно, потому что вода сейчас зимой не всем лезет, поэтому бульон – это хороший выход. Когда в рационе есть бульон, супы и какие-то другие жидкие продукты, мы можем уже говорить о пополнении жидкости и здоровья.

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Почему не стоит пить рассол, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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