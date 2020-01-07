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«Это иллюзия того, что он помогает». Почему опасно пить рассол при похмелье
Источник материала: СТВ
Почему не стоит пить рассол, рассказали в программе
Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
Много газированной воды, кофе, когда часто люди пьют после больших застолий в больших огромных дозировках тоже не есть хорошо. Мы помним требование Всемирной организации здравоохранения: 400 мг кофеина – это 3-4 чашки максимум, в день по 200-250 мл.
Если разбавлять молоком?
Марта Марудова:
Что насчет бульона?
Марта Марудова:
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Почему не стоит пить рассол, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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