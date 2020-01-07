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Золотовалютные резервы Беларуси составляют 9,4 млрд долларов по итогам 2019 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли почти на треть и достигли 9 миллиардов 400 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нацбанк обнародовал суммы Международных резервных активов. Они пополнялись в основном за счет покупки иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии облигаций.
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли почти на треть и достигли 9 миллиардов 400 тысяч долларов, сообщили в программе Новости...
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