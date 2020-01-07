Золотовалютные резервы Беларуси составляют 9,4 млрд долларов по итогам 2019 года

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли почти на треть и достигли 9 миллиардов 400 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк обнародовал суммы Международных резервных активов. Они пополнялись в основном за счет покупки иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии облигаций.



