Mash: Сына Жванецкого избили в Москве

Источник материала: Tut.by

Сына Михаила Жванецкого избили возле ресторана в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Фото: Mash

Сообщается, что 24-летний Дмитрий Жванецкий этой ночью отдыхал в заведении на Минской улице, потом зашел в караоке. Увидев, как обижают девушку, стал требовать от мужчин извинений.

Конфликт перерос в драку, закончилось всё печально, утверждает Mash. Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с множеством травм отвезли в больницу. У Жванецкого — повреждения ноги, у друга — гематомы головы и перелом носа.

Дмитрий рожден в гражданском браке Михаила Жванецкого и Натальи Суровой в 1995 году. Помимо этого у сатирика есть сын Максим и дочь Елизавета.