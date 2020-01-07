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Mash: Сына Жванецкого избили в Москве
Источник материала: Tut.by
Сына Михаила Жванецкого избили возле ресторана в Москве. Об этом
Сообщается, что 24-летний Дмитрий Жванецкий этой ночью отдыхал в заведении на Минской улице, потом зашел в караоке. Увидев, как обижают девушку, стал требовать от мужчин извинений.
Конфликт перерос в драку, закончилось всё печально, утверждает Mash. Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с множеством травм отвезли в больницу. У Жванецкого — повреждения ноги, у друга — гематомы головы и перелом носа.
Дмитрий рожден в гражданском браке Михаила Жванецкого и Натальи Суровой в 1995 году. Помимо этого у сатирика есть сын Максим и дочь Елизавета.
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Это произошло возле ресторана.
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