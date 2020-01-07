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Разыскивается 14-летняя жительница Минска, которая ушла из детдома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разыскивается пропавшая минчанка, которая ушла из ГУО «Детский дом № 5».
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Приметы пропавшей: на вид 14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, прямые каштановые волосы ниже плеч. Девочка была одета в светлое пальто с капюшоном, чёрные джинсы, обувь «угги» серого цвета. При себе у минчанки был рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Викторовны, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 391-97-90, 8 (017) 207-67-67, 102.
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Новости Беларуси. Разыскивается пропавшая минчанка, которая ушла из ГУО «Детский дом № 5». Как сообщает МВД Беларуси, 5 января около шести вечера Виктория...
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