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«Это просто рассадник всех патогенных бактерий». Как нельзя хранить салаты
Источник материала: СТВ
Что происходит с салатами, если хранить их на балконе, узнали в программе
Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
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Что происходит с салатами, если хранить их на балконе, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба...
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