|
Посмотрите, какие открытки люди отправляли друг другу в эти дни 100 лет назад. Мы собрали самые красивые
Источник материала: Tut.by
Согласитесь, однотипные электронные открытки, которые в эти дни рассылаются пачками в Вайбере и не только, обычно не вызывают ничего, кроме раздражения. В открытках столетней давности было куда больше творчества и эстетики. Предлагаем вместе с нами посмотреть на красивые снимки, которые отправляли друг другу люди сто лет назад.
В начале 20 века в моду вошли специальные поздравительные рождественские фотооткрытки. Они были черно-белыми, порой их раскрашивали и украшали блестками для придания праздничного вида.
Зачастую на открытках того времени были изображены семейные пары и дети, особенно популярными были фотокомпозиции с нарядной рождественской елкой, украшенной свечами, серебристым дождиком, бусами и шарами.
Постановочные фотографии с эффектом снегопада хорошо отражают рождественскую уличную моду того времени. Так, на открытках встречаются моложавые дамы в манто с меховой опушкой, в зимних капорах или шляпах, с горностаевыми муфтами и пушистыми палантинами. В руках у них — изящно упакованные и перевязанные коробочки или свертки с рождественскими подарками. Мужчины чаще одеты в шерстяные пальто, фетровые шляпы или котелки, на самом деле не слишком пригодные для морозов. Но это и не удивительно, если учитывать тот факт, что такие фотографии снимались в павильонах.
Дети на рождественских открытках часто позируют с санками. На них надеты вязаные шапочки, коротенькие шубки по моде 1910-ых годов, высокие шерстяные гамаши и теплые ботинки. Особенно модным атрибутом детской фотографии того времени был открытый зонтик.
Интерьерные снимки дают возможность увидеть богатство вечерних открытых дамских платьев из кружева и шелка с вышивкой и аппликациями. В мужских рождественских костюмах допускалась определенная вольность, свойственная домашнему укладу — костюмы в полоску, например, хотя к ним всегда полагались белые рубашки, высокие накрахмаленные воротнички и модные галстуки.
Подобные очаровательные открытки исчезли вместе со старым укладом жизни в 1917-м году после переворота большевиков. Новая власть запрещала справлять Рождество Христово на протяжении почти восьмидесяти лет. Заменой ему стал Новый год, а саму красавицу рождественскую елку сперва объявили мещанским пережитком, а после переименовали в новогоднюю ель.
В Европе, в том числе и в балтийских странах, ранее входивших в состав Российской империи, такие милые и сентиментальные открытки продолжали выпускать, и они окольными путями, через родственников и друзей все же проникали на территорию СССР. Но мода 1920-х годов совсем не похожа на ту, что бытовала до Первой мировой войны. Дамы сняли корсеты, укоротили платья, оголили руки, коротко постриглись и стали настоящим олицетворением духа джаза и чарльстона. Именно в таких нарядах было принято теперь встречать Рождество. Для мужчин нарядным костюмом стал смокинг или мягкий твидовый пиджак. А в фотографиях 1930-х годов в моде Рождественского сезона чувствуются даже спортивные нотки, связанные с большим увлечением лыжным спортом в то время.
Постепенно мода на подобные рождественские открытки стала сходить на нет. Сегодня мы легко можем возродить эту теплую традицию и отправить душевные пожелания родным и близким не через месенджеры, а с помощью обычной почты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите, какие открытки люди отправляли друг другу в эти дни 100 лет назад. Мы собрали самые красивые
Согласитесь, однотипные электронные открытки, которые в эти дни рассылаются пачками в Вайбере и не только, обычно не вызывают ничего, кроме раздражения. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)