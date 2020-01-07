Посмотрите, какие открытки люди отправляли друг другу в эти дни 100 лет назад. Мы собрали самые красивые

Источник материала: Tut.by

Согласитесь, однотипные электронные открытки, которые в эти дни рассылаются пачками в Вайбере и не только, обычно не вызывают ничего, кроме раздражения. В открытках столетней давности было куда больше творчества и эстетики. Предлагаем вместе с нами посмотреть на красивые снимки, которые отправляли друг другу люди сто лет назад.

В начале 20 века в моду вошли специальные поздравительные рождественские фотооткрытки. Они были черно-белыми, порой их раскрашивали и украшали блестками для придания праздничного вида.

Зачастую на открытках того времени были изображены семейные пары и дети, особенно популярными были фотокомпозиции с нарядной рождественской елкой, украшенной свечами, серебристым дождиком, бусами и шарами.

Постановочные фотографии с эффектом снегопада хорошо отражают рождественскую уличную моду того времени. Так, на открытках встречаются моложавые дамы в манто с меховой опушкой, в зимних капорах или шляпах, с горностаевыми муфтами и пушистыми палантинами. В руках у них — изящно упакованные и перевязанные коробочки или свертки с рождественскими подарками. Мужчины чаще одеты в шерстяные пальто, фетровые шляпы или котелки, на самом деле не слишком пригодные для морозов. Но это и не удивительно, если учитывать тот факт, что такие фотографии снимались в павильонах.



Пара с бокалами шампанского, Россия, 1911



Пара с подарочными пакетами, Россия, 1911



Открытка с парой перед рождественской елкой, Рига, 1912



Элегантная пара в стильных костюмах, наряжающая елку, Париж, 1913



Элегантная пара в зимних меховых шубах под снегом, Финляндия, 1917

Дети на рождественских открытках часто позируют с санками. На них надеты вязаные шапочки, коротенькие шубки по моде 1910-ых годов, высокие шерстяные гамаши и теплые ботинки. Особенно модным атрибутом детской фотографии того времени был открытый зонтик.



Девочки с муфточками под зонтиком, Париж, 1900



Девочка с муфточкой под снегом, Россия, 1905



Три ребенка в снегу, Германия, 1908



Две девочки с санками, Санкт-Петербург, 1908



Девочка в белом меховом токе, Санкт-Петербург, 1910



Девочка в меховой шубке с саночками, Франция 1926



Мать и дитя в саночках с елочкой, Франция, 1914



Мать и дитя в саночках под снегом, Франция, 1914

Интерьерные снимки дают возможность увидеть богатство вечерних открытых дамских платьев из кружева и шелка с вышивкой и аппликациями. В мужских рождественских костюмах допускалась определенная вольность, свойственная домашнему укладу — костюмы в полоску, например, хотя к ним всегда полагались белые рубашки, высокие накрахмаленные воротнички и модные галстуки.



Открытка с парой перед рождественской елкой, Рига, 1912



Молодая дама в вечернем платье с набивным рисунком, Болгария, 1911



Дама в зимнем наряде и меховой муфте, Австро-Венгрия, 1912



Дама в вечернем платье, украшающая елку, Ревель, 1912



Две девушки в белом, наряжающие елку, Франция, 1912



Дама в горностае, Россия, 1913



Дама в белом палантине с егретом в волосах, Париж, 1913



Дама с меховыми шляпой, шарфом и муфтой под зонтиком, Ревель, 1916

Подобные очаровательные открытки исчезли вместе со старым укладом жизни в 1917-м году после переворота большевиков. Новая власть запрещала справлять Рождество Христово на протяжении почти восьмидесяти лет. Заменой ему стал Новый год, а саму красавицу рождественскую елку сперва объявили мещанским пережитком, а после переименовали в новогоднюю ель.

В Европе, в том числе и в балтийских странах, ранее входивших в состав Российской империи, такие милые и сентиментальные открытки продолжали выпускать, и они окольными путями, через родственников и друзей все же проникали на территорию СССР. Но мода 1920-х годов совсем не похожа на ту, что бытовала до Первой мировой войны. Дамы сняли корсеты, укоротили платья, оголили руки, коротко постриглись и стали настоящим олицетворением духа джаза и чарльстона. Именно в таких нарядах было принято теперь встречать Рождество. Для мужчин нарядным костюмом стал смокинг или мягкий твидовый пиджак. А в фотографиях 1930-х годов в моде Рождественского сезона чувствуются даже спортивные нотки, связанные с большим увлечением лыжным спортом в то время.



Дама с меховыми шляпой, шарфом и муфтой под зонтиком, Ревель, 1916



Элегантная пара, одетая по моде Ар Деко, под елкой, Эстония, 1929



Элегантная целующаяся пара рядом с маленькой елочкой, Эстония, 1930



Пара в спортивных трикотажных костюмах на фоне зимнего пейзажа, Франция, 1934

Постепенно мода на подобные рождественские открытки стала сходить на нет. Сегодня мы легко можем возродить эту теплую традицию и отправить душевные пожелания родным и близким не через месенджеры, а с помощью обычной почты.

Материал подготовлен с помощью литературного источника: «История моды. Рождественская мода», А. Васильев, 2007 год