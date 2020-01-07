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Слышали, что Финляндия вводит 4-дневную рабочую неделю? Это фейк, которому все поверили
Источник материала: KYKY>
СМИ Великобритании, а также Европы, Азии, Австралии и Америки и так далее разразились новостью о том, что Финляндия — страна,
«Новый премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, объявила о планах ввести четырехдневную неделю», —
Это неправда. Подобные предложения
Как считает News Now Finland, инфоповод родился в тот момент, когда речь Санны Марин, произнесенную в августе 2019 года, неправильно поняли. Летом прошлого года она и другие политики и активисты приехали в город Турку, чтобы отметить 120-летие социал-демократической партии. В то время Санна Марин была министром транспорта; в процессе дискуссии она выразила мысль, что производительность в Финляндии могла бы вырасти благодаря четырехдневной рабочей неделе либо шестичасовому рабочему дню. Но она никогда официально не предлагала ни того, ни другого.
На слова сперва не обратили внимания. Но спустя четыре месяца после мероприятия в Турку эту историю вспомнили: «4-дневная неделя и 6-часовой рабочий день. Почему это должно быть нашим следующим шагом? Я уверена, что люди заслуживают того, чтобы уделять больше времени семье, возлюбленным, хобби и другими вещами в жизни», — процитировал политика журналистка Патриция Хубер.
Следующая вспышка истории пришлась на 2 января 2020 года, когда газета New Europe
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