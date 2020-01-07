Слышали, что Финляндия вводит 4-дневную рабочую неделю? Это фейк, которому все поверили

Источник материала: KYKY

СМИ Великобритании, а также Европы, Азии, Австралии и Америки и так далее разразились новостью о том, что Финляндия — страна, полностью управляемая женщинами , — переходит на четырехдневную рабочую неделю. К несчастью, это слишком хорошо, чтобы быть правдой; издание News Now Finland разъяснило , как так вышло, что в фейк о сокращении рабочего времени поверили все, и почему все на самом деле иначе.

«Новый премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, объявила о планах ввести четырехдневную неделю», — написал The Guardian. «Новый премьер-министр Финляндии требует четырехдневной рабочей недели», — написал Independent. «Премьер-министр Финляндии требует четырехдневной рабочей недели и шестичасовых рабочих дней», — написал The Sun. «Финляндия вводит четырехдневную рабочую неделю и переходит на шестичасовой рабочий день в соответствии с планами, разработанными 34-летним премьер-министром Санной Марин», — написал Daily Mail.

Это неправда. Подобные предложения не включены в политическую программу правительства Финляндии. А источники News Now Finland, близкие к правительству, заявили, что идеи о четырехдневной рабочей неделе пока даже не «виднеются на горизонте».

Как считает News Now Finland, инфоповод родился в тот момент, когда речь Санны Марин, произнесенную в августе 2019 года, неправильно поняли. Летом прошлого года она и другие политики и активисты приехали в город Турку, чтобы отметить 120-летие социал-демократической партии. В то время Санна Марин была министром транспорта; в процессе дискуссии она выразила мысль, что производительность в Финляндии могла бы вырасти благодаря четырехдневной рабочей неделе либо шестичасовому рабочему дню. Но она никогда официально не предлагала ни того, ни другого.

На слова сперва не обратили внимания. Но спустя четыре месяца после мероприятия в Турку эту историю вспомнили: «4-дневная неделя и 6-часовой рабочий день. Почему это должно быть нашим следующим шагом? Я уверена, что люди заслуживают того, чтобы уделять больше времени семье, возлюбленным, хобби и другими вещами в жизни», — процитировал политика журналистка Патриция Хубер.

Следующая вспышка истории пришлась на 2 января 2020 года, когда газета New Europe выпустила статью под заголовком «Премьер-министр Финляндии Марин призывает к 4-недельному и 6-часовому рабочему дню в стране». Похоже, именно этот материал спровоцировал появление аналогичных текстов, особенно в британской прессе, — с комментариями Марин о гражданах Финляндии, заслуживающих проводить больше времени со своими семьями. Но ни одно медиа заранее не перепроверило исходные данные.