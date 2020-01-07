Житель Слуцка выстрелил в себя из травматического оружия

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту гибели жителя Слуцка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области, 7 января 56-летний мужчина выстрелил в себя из травматического оружия.

Опрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судмедэкспертиза и другие исследования, которые помогут установить точную причину смерти.