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Житель Слуцка выстрелил в себя из травматического оружия

08.01.2020 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту гибели жителя Слуцка. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области, 7 января 56-летний мужчина выстрелил в себя из травматического оружия.   

Опрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судмедэкспертиза и другие исследования, которые помогут установить точную причину смерти.   

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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту гибели жителя Слуцка.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области, 7 января 56-летний мужчина выстрелил...
 
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