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Житель Слуцка выстрелил в себя из травматического оружия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проводится проверка по факту гибели жителя Слуцка.
Как
Опрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судмедэкспертиза и другие исследования, которые помогут установить точную причину смерти.
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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту гибели жителя Слуцка. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области, 7 января 56-летний мужчина выстрелил...
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