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Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, три общественные организации положили начало мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы у настоящего символа Беларуси.
Путь памяти в 482 ступеньки – место историческое. В одном из главных сражений за освобождение нашей страны в июле 1944-го 150-тысячная группировка гитлеровских войск была окружена и разгромлена. Спустя 23 года в память начали строить Курган Славы. И вот уже 16 лет шефствует над этим мемориальным комплексом ФПБ. За это время дважды провели масштабную реконструкцию.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
В планах и появление новой аллеи, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев, а также создадут виртуальный музей с аудиогидом.
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Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в...
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