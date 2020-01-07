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«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?

08.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

К универсалам принято относиться как к машинам в первую очередь практичным: ради запаса места и большого багажника можно поступиться многими вещами.

Однако это не значит, что универсал должен быть «пустым»: относительно «свежие» модели удачно сочетают в себе и практичность, и современную «начинку», разве что цены на такие авто заметно выше, пишет «Автобизнес». Посмотрим, что предлагает рынок в данном сегменте.

Открывает список универсалов в продаже Volkswagen Passat 2016 года с 1,6-литровым дизелем и «роботом». Машина прибыла в Беларусь из Европы с пробегом 182 тыс. км и еще не успела поездить по нашим дорогам. Продавец отдельно отмечает двигатель: помимо надежности он обеспечивает отличную динамику со средним расходом топлива всего 5 литров на «сотню».
 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
«Безаварийное прошлое. Чистый и аккуратный салон. Авто собрано для внутреннего рынка Европы, что говорит о качественной немецкой сборке с идеальной шумоизоляцией, мягким и качественным пластиком в салоне, чем не могут похвастать авто, собранные в России (салоны скрипят уже после одного года эксплуатации)». Стоимость Passat — $17.350.

В сентябре уже прошедшего 2019-го в страну был пригнан Mercedes-Benz W212 — теперь он выставлен на продажу. Автомобиль оснащен «автоматом» и 2,2-литровым дизелем. Заявленный пробег — 212 тыс. км. Владелец обещает хорошую комплектацию, новую зимнюю резину, комплект летних шин с литыми дисками и два комплекта ковриков.

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
«Машина полностью обслужена 1000 км назад. Реальному покупателю предусмотрен торг», — указано в объявлении. Торговаться покупателю придется от $18.500.

В достойном состоянии «внешне и технически» продается Mercedes-Benz W205 2016 года с 1,6-литровым дизелем. Пробег на фоне других предложение невелик — всего 105 тыс. км. «Очень богатая комплектация. Весь кузов в «родной» краске. Возможна диагностика на любой СТО по вашему усмотрению».

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
Среди опций продавец отдельно отмечает подогрев сидений, камеру заднего вида, датчики «мертвых» зон, панорамную крышу, системы слежения за полосой и распознавания дорожных знаков, а также наличие дерева и алькантары в салоне. «Все работает как швейцарские часы», — говорится в объявлении. Цена W205 — $17.250.

«Если ищете машину для себя и знаете, что такое машина, которая эксплуатировалась в Германии, этот вариант для вас», — презентует автор объявления Skoda Superb 2015 года с 1,6-литровым дизельным двигателем и «роботом». Отмечено, что никаких подводных камней у автомобиля нет: он прошел таможенную очистку и стоит на учете РБ. Заявленный пробег — 188 тыс. км. «Ничего не мотал, если надо — сделаем пробег под вас».

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
Среди опций отмечены тонировка, LED-оптика, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, камера с круговым обзором, интерьерная подсветка и еще несколько современных и полезных опций. Superb оценен в $17.500.

Без пробега по РБ (с 221 тыс. км на одометре) выставлен на продажу BMW 3-Series 2016 года с «автоматом» и 2-литровым дизелем. Состояние авто обещает быть неплохим: по словам продавца, машина не участвовала в ДТП, краска до сих пор «родная», а внушительный пробег получился в результате эксплуатации на автобанах.

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
Список опций радует: LED-оптика, контроль «мертвых» зон, адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе, «спортивные» сиденья — впрочем, это далеко не все. Судя по всему, новому владельцу даже не придется менять масло. Последнее ТО автомобиль прошел 4 тыс. км назад. BMW оценен в $17.850.

Следующий универсал — BMW 5-Series 2016 года. Машина ввезена в Беларусь из Германии в конце сентября и прошла все необходимые для постановки на учет процедуры. BMW оснащен 2-литровым дизелем и «автоматом», пробег на одометре — 225 тыс. км.

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
«Мощность двигателя по заводу 190 сил. Шикарный, редкий цвет кузова. Весь в «родной» краске. Честный, оригинальный пробег. Проверка у официального дилера приветствуется! Только с полным переоформлением в ГАИ», — указано в объявлении. Продавец готов обсуждать стоимость только у автомобиля. Стартовая цена — $19.100.

Из Германии пригнан и дизельный универсал Audi A4 с 2-литровым двигателем. В отличие от других авто, у Audi механическая коробка передач. Впрочем, «механика» не означает бедную комплектацию.

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
«В авто электронный спидометр, большой ЖК-дисплей, парковочный ассистент перед/зад, системы стабилизации и торможения, матричная LED-оптика, бесключевой доступ и многое др. Отличное состояние с минимальным расходом топлива 4-5 л», — перечисляются в объявлении основные преимущества. За Audi продавец хочет выручить $18.500.

На европейском аукционе был приобретен Volvo V70 2015 года выпуска. Автомобиль оснащен 2-литровым дизелем и «механикой». Пробег по одометру, в честности которого продавец уверен на 100%, составляет 175 тыс. км.

«Замена ремня ГРМ на 168 тыс. км пробега. Автономный отопитель. Авто не требует вложений. Без пробега по РБ. Автомобиль растаможен», — гласит краткое описание. Стоимость Volvo — $16.660.

Завершим подборку одним из самых старых автомобилей — Audi A6 2009 года. Он же единственный бензиновый. A6 оснащен 3-литровым TFSI, «автоматом» и полным приводом. Заявленный пробег — 169 тыс. км.

 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
 
«Не бит, не крашен, состояние близко к идеальному, проблем нет вообще, полностью обслужен…. Настоящий S-line», — отмечено в объявлении. Из приятных «особенностей» продавец акцентирует внимание на новых зимних шинах, замененных «техжидкостях» и пройденном техосмотре, что последнее время встречается не так уж и часто. Audi A6 оценен в $16.500.

www.abw.by

 
 
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К универсалам принято относиться как к машинам в первую очередь практичным: ради запаса места и большого багажника можно поступиться многими вещами. Однако это не...
 
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