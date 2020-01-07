«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?

Источник материала: Вороновская газета

К универсалам принято относиться как к машинам в первую очередь практичным: ради запаса места и большого багажника можно поступиться многими вещами.

Однако это не значит, что универсал должен быть «пустым»: относительно «свежие» модели удачно сочетают в себе и практичность, и современную «начинку», разве что цены на такие авто заметно выше, пишет «Автобизнес» . Посмотрим, что предлагает рынок в данном сегменте.

Открывает список универсалов в продаже Volkswagen Passat 2016 года с 1,6-литровым дизелем и «роботом». Машина прибыла в Беларусь из Европы с пробегом 182 тыс. км и еще не успела поездить по нашим дорогам. Продавец отдельно отмечает двигатель: помимо надежности он обеспечивает отличную динамику со средним расходом топлива всего 5 литров на «сотню».





«Безаварийное прошлое. Чистый и аккуратный салон. Авто собрано для внутреннего рынка Европы, что говорит о качественной немецкой сборке с идеальной шумоизоляцией, мягким и качественным пластиком в салоне, чем не могут похвастать авто, собранные в России (салоны скрипят уже после одного года эксплуатации)». Стоимость Passat — $17.350. В сентябре уже прошедшего 2019-го в страну был пригнан Mercedes-Benz W212 — теперь он выставлен на продажу. Автомобиль оснащен «автоматом» и 2,2-литровым дизелем. Заявленный пробег — 212 тыс. км. Владелец обещает хорошую комплектацию, новую зимнюю резину, комплект летних шин с литыми дисками и два комплекта ковриков.





«Машина полностью обслужена 1000 км назад. Реальному покупателю предусмотрен торг», — указано в объявлении. Торговаться покупателю придется от $18.500. В достойном состоянии «внешне и технически» продается Mercedes-Benz W205 2016 года с 1,6-литровым дизелем. Пробег на фоне других предложение невелик — всего 105 тыс. км. «Очень богатая комплектация. Весь кузов в «родной» краске. Возможна диагностика на любой СТО по вашему усмотрению».





Среди опций продавец отдельно отмечает подогрев сидений, камеру заднего вида, датчики «мертвых» зон, панорамную крышу, системы слежения за полосой и распознавания дорожных знаков, а также наличие дерева и алькантары в салоне. «Все работает как швейцарские часы», — говорится в объявлении. Цена W205 — $17.250. «Если ищете машину для себя и знаете, что такое машина, которая эксплуатировалась в Германии, этот вариант для вас», — презентует автор объявления Skoda Superb 2015 года с 1,6-литровым дизельным двигателем и «роботом». Отмечено, что никаких подводных камней у автомобиля нет: он прошел таможенную очистку и стоит на учете РБ. Заявленный пробег — 188 тыс. км. «Ничего не мотал, если надо — сделаем пробег под вас».





Среди опций отмечены тонировка, LED-оптика, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, камера с круговым обзором, интерьерная подсветка и еще несколько современных и полезных опций. Superb оценен в $17.500. Без пробега по РБ (с 221 тыс. км на одометре) выставлен на продажу BMW 3-Series 2016 года с «автоматом» и 2-литровым дизелем. Состояние авто обещает быть неплохим: по словам продавца, машина не участвовала в ДТП, краска до сих пор «родная», а внушительный пробег получился в результате эксплуатации на автобанах.





Список опций радует: LED-оптика, контроль «мертвых» зон, адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе, «спортивные» сиденья — впрочем, это далеко не все. Судя по всему, новому владельцу даже не придется менять масло. Последнее ТО автомобиль прошел 4 тыс. км назад. BMW оценен в $17.850. Следующий универсал — BMW 5-Series 2016 года. Машина ввезена в Беларусь из Германии в конце сентября и прошла все необходимые для постановки на учет процедуры. BMW оснащен 2-литровым дизелем и «автоматом», пробег на одометре — 225 тыс. км.





«Мощность двигателя по заводу 190 сил. Шикарный, редкий цвет кузова. Весь в «родной» краске. Честный, оригинальный пробег. Проверка у официального дилера приветствуется! Только с полным переоформлением в ГАИ», — указано в объявлении. Продавец готов обсуждать стоимость только у автомобиля. Стартовая цена — $19.100. Из Германии пригнан и дизельный универсал Audi A4 с 2-литровым двигателем. В отличие от других авто, у Audi механическая коробка передач. Впрочем, «механика» не означает бедную комплектацию.





«В авто электронный спидометр, большой ЖК-дисплей, парковочный ассистент перед/зад, системы стабилизации и торможения, матричная LED-оптика, бесключевой доступ и многое др. Отличное состояние с минимальным расходом топлива 4-5 л», — перечисляются в объявлении основные преимущества. За Audi продавец хочет выручить $18.500. На европейском аукционе был приобретен Volvo V70 2015 года выпуска. Автомобиль оснащен 2-литровым дизелем и «механикой». Пробег по одометру, в честности которого продавец уверен на 100%, составляет 175 тыс. км. «Замена ремня ГРМ на 168 тыс. км пробега. Автономный отопитель. Авто не требует вложений. Без пробега по РБ. Автомобиль растаможен», — гласит краткое описание. Стоимость Volvo — $16.660. Завершим подборку одним из самых старых автомобилей — Audi A6 2009 года. Он же единственный бензиновый. A6 оснащен 3-литровым TFSI, «автоматом» и полным приводом. Заявленный пробег — 169 тыс. км.





«Не бит, не крашен, состояние близко к идеальному, проблем нет вообще, полностью обслужен…. Настоящий S-line», — отмечено в объявлении. Из приятных «особенностей» продавец акцентирует внимание на новых зимних шинах, замененных «техжидкостях» и пройденном техосмотре, что последнее время встречается не так уж и часто. Audi A6 оценен в $16.500.

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