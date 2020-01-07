В Буда-Кошелевском районе из искореженного после аварии ВАЗа достали водителя. Позже он умер

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, сообщает МЧС. Водителя легковушки пришлось доставать работникам МЧС, но спасти мужчину не удалось.





ДТП произошло поздно вечером 5 января на трассе М8 недалеко от деревни Уза Буда-Кошелевского района. В результате столкновения внутри ВАЗа оказался зажат водитель. Спасатели достали мужчину из искореженного авто и передали медикам.

Но, как стало известно позже, пострадавший умер.