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В Буда-Кошелевском районе из искореженного после аварии ВАЗа достали водителя. Позже он умер

08.01.2020 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, сообщает МЧС. Водителя легковушки пришлось доставать работникам МЧС, но спасти мужчину не удалось.


ДТП произошло поздно вечером 5 января на трассе М8 недалеко от деревни Уза Буда-Кошелевского района. В результате столкновения внутри ВАЗа оказался зажат водитель. Спасатели достали мужчину из искореженного авто и передали медикам.

Но, как стало известно позже, пострадавший умер.

 
 
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