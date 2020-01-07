|
В Буда-Кошелевском районе из искореженного после аварии ВАЗа достали водителя. Позже он умер
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелевском районе столкнулись ВАЗ и грузовик,
ДТП произошло поздно вечером 5 января на трассе М8 недалеко от деревни Уза Буда-Кошелевского района. В результате столкновения внутри ВАЗа оказался зажат водитель. Спасатели достали мужчину из искореженного авто и передали медикам.
Но, как стало известно позже, пострадавший умер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Буда-Кошелевском районе столкнулись ВАЗ и грузовик.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)