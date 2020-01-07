ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

08.01.2020 13:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 января коллективу Министерства экономики представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 4 января Президент Беларуси назначил Александра Червякова на пост главы ведомства.

Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

Для Минэкономики он человек не новый, до этого работал в должности замминистра, трудился над стратегией устойчивого развития страны до 2035 года – очевидно, эта деятельность будет продолжена.

Среди основных задач для ведомства под руководством нового министра – рост ВВП до 100 миллиардов долларов к концу следующей пятилетки. Особое внимание вопросам региональной политики и конкретно – реализации прогрессивного указа по развитию Оршанского района. Кроме того, в ближайшее время предстоит разработать программу на новую пятилетку.

Что известно о новом министре экономики Беларуси Александре Червякове

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

Люди в материале: Александр Червяков
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 января коллективу Министерства экономики представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 4 января...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал республиканский творческий конкурс «Отцовство» на лучшую публикацию об отцовстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика